Po skandalingos žinios – naujos detalės: muftijaus ir prekyboje žmonėmis byloje staigus posūkis

Rugpjūčio 12 dieną „World Halal Trust“ kreditoriai nutarė bankroto procesą pradėti ne teismo tvarka, tačiau apie susirinkimą nebuvo informuota kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), todėl ji kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kuris panaikino sprendimą ir nutraukė bankroto procesą tokiu būdu, pranešė „Kas vyksta Kaune“.
Primename, kad tv3.lt portalas rašė, jog Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai prekybos žmonėmis byloje, kurioje nukentėjusiaisiais šiuo metu pripažinti 64 žmonės. Kaip paaiškėjo, kad jo veikla neapsiriboja religine bendruomene – R. Jakubauskas daugelį metų dirba su halal sertifikavimu, dėl darbo dažnai vyksta į užsienį, o ir viešuose verslo registruose matyti ir jo ryšiai su maisto bei sertifikavimo verslu. Be to, anksčiau jau yra turėjęs verslo konfliktų.
Prekyba žmonėmis įtariama „World Halal Trust“ inicijuoja bankrotą
„World Halal Trust“ teisininkas Romualdas Mikliušas portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė, jog bendrovė tikriausiai bankroto bylą inicijuos teismo keliu.
Anot jo, didžiausios bendrovės skolos susidarė valstybei, tačiau prokuratūra yra areštavusi įmonės banko sąskaitą ir neleidžia atlikti jokių operacijų. Pasak R. Mikliušo, finansinių sunkumų įmonė patyrė ikiteisminio tyrimo metu.
Rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonės skola VMI siekia 173,2 tūkst. eurų, „Sodrai“ – 43,6 tūkst. eurų.
Kaip rodo Registrų centrui (RC) pateiktos ataskaitos, 2022 ir 2023 metais įmonė dirbo nuostolingai, bet 2024 metais ji išbrido iš nuostolių – uždirbo 48,4 tūkst. eurų grynojo pelno (2023 metais – 11,4 tūkst. eurų nuostolis), jos pajamos augo 5 kartus iki 790,6 tūkst. eurų (158,5 tūkst. eurų).
RC duomenimis, pagrindinis „World Halal Trust“ akcininkas ir vadovas yra uzbekas Farruhas Azimovas, o kitos tyrime įtarimų dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo sulaukusios įmonės „FA Solutions“ direktorė – Jekaterina Azimova.
Kaip rašė BNS, dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių įtarimai pareikšti ir Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – vadinamojo pirmojo muftiato – muftijui Romui Jakubauskui.
Portalas LRT gegužę skelbė, jog be „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“, įtarimai tyrime pareikšti septyniems fiziniams asmenims.
Tuo metu du nukentėję filipiniečiai portalui teigė, kad realiai dirbo grupės „Akola Group“ Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmone „FA Solutions“. Pasak jų, į Lietuvą jie atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Įmonė tai neigė.
„Vilniaus paukštyno“ komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė portalui pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, pernai lapkritį pradėtas ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių, pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijų.
Aukštas musulmonų dvasininkas – prekybos žmonėmis byloje: aiškėja jo tikrieji darbeliai
Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė, šiame tyrime įtariama, kad į Lietuvą atvykę migrantai, daugiausia iš Filipinų, buvo verbuojami ir išnaudojami darbiniais tikslais.
Pasak jos, dalis žmonių galėjo būti įtraukti į schemą per įdarbinimą.
Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad muftijui Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti ikiteisminiame tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, kuris susijęs su 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais.
Tuo metu Generalinė prokuratūra tv3.lt patvirtino, kad Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Įtarimai pareikšti septyniems fiziniams asmenims, tarp jų – R. Jakubauskui, taip pat dviem juridiniams asmenims.
Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti ir su muftijumi R. Jakubausku bei paprašyti jo komentaro dėl pareikštų įtarimų, tačiau kol kas atsakymo negavo. Gavus jo komentarą – tekstas bus papildytas.
Beganskas nurodė žinantis apie įtarimus
Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos – Muftiato muftijus Aleksandras Beganskas, paklaustas apie R. Jakubauskui pareikštus įtarimus, naujienų portalui tv3.lt teigė apie situaciją žinantis, tačiau pabrėžė, kad kol vyksta ikiteisminis tyrimas, negalima daryti išvadų apie žmogaus kaltę.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad filipiniečius įdarbinusi įmonė nebuvo pats Muftiatas.
Pasak A. Begansko, darbuotojai dirbo kitoje bendrovėje, ir nurodė, kad nereikėtų šios įmonės tapatinti su religine institucija.
Muftijus pabrėžė, kad šios aplinkybės savaime neleidžia spręsti apie R. Jakubausko kaltę dabartiniame ikiteisminiame tyrime.
Vis tik A. Beganskas išreiškė viltį, kad R. Jakubauskas bus išteisintas.
„Jį pagauti sunkoka“: muftijus dažnai išvykęs dėl darbo
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas sako, kad R. Jakubauskas su jų sąjunga susijęs kaip dvasinis konsultantas – prireikus konsultuoja religiniais klausimais.
Tačiau, anot jo, muftijaus veikla tuo nesibaigia.
M. Jakubauskas pasakojo, kad R. Jakubauskas dėl darbo dažnai išvyksta į užsienį. Jo teigimu, tai susiję su halal sertifikavimu – darbu su gamyklomis ir Lietuvos paukštynais.
„Jis tai dažnai važiuoja tenai į užsienį, ten jisai darbo klausimais važiuoja. Kiek aš žinau, tai ten turbūt susiję su mėsos sertifikavimu“, – pasakoja M. Jakubauskas.
Pasak jo, būtent dėl šios veiklos R. Jakubauską ne visada lengva pasiekti.
„Jį pagauti tikrai sunkoka“, – sakė pašnekovas.
Veika susijusi su paukštynais
Vieši registrų duomenys rodo, kad R. Jakubausko veikla neapsiribojo vien religine bendruomene. Lietuvos Registrų centro duomenimis, 2025 m. kovą įregistruotos UAB „Halal Services“ direktoriumi yra R. Jakubauskas.
Tuo metu Estijos e. verslo registre matyti ir jo ryšys su bendrove „World Halal Trust OÜ“.
R. Jakubauskas registre taip pat nurodomas kaip vienas iš tikrųjų bendrovės naudos gavėjų.
R. Jakubauskui nuo 2023 m. rugsėjo priklauso 35 proc. šios įmonės akcijų, o dar 35 proc. priklauso Farruhui Azimovui, 30 proc. – Ildarui Muhhamedšinui.
Šios bendrovės veikla registre apibrėžiama kaip įvairių prekių tarpininkavimas didmeninėje prekyboje.
Be to, 2020 m. „Vilniaus paukštynui“ išduotame „Halal“ sertifikate R. Jakubauskas jau buvo nurodomas kaip „Halal Control Lithuania“ Šariato komiteto vadovas, o F. Azimovas – kaip bendrovės vadovas.
Jakubausko bendrovė yra turėjusi verslo konfliktą
Naujienų portalas tv3.lt išsiaiškino, kad muftijus R. Jakubauskas anksčiau buvo įsivėlęs į civilinį ginčą, susijusį su halal sertifikavimo paslaugas teikusiomis bendrovėmis.
Konfliktas kilo tarp UAB „Zam Zam Lithuania“ ir su ja susijusių asmenų bei kitos įmonės – UAB „Halal Control Lithuania“. Ginčo esmė – buvusi bendrovė teigė, kad jos veikla, klientai ir darbuotojai buvo perkelti į kitą įmonę, o dėl to ji patyrė finansinių nuostolių.
Ginčo centre atsidūrė Farruh Azimovas, kuris vadovavo „Zam Zam Lithuania“ ir tuo pačiu metu buvo susijęs su „Halal Control Lithuania“. Pastaroji bendrovė taip pat veikė halal sertifikavimo srityje.
Romas Jakubauskas tuo metu vadovavo Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui, kuris išduodavo halal sertifikatus, tačiau kartu dirbo ir „Zam Zam Lithuania“ direktoriaus pavaduotoju religiniais klausimais.
„Zam Zam Lithuania“ teigė, kad 2016 metais jos verslas buvo faktiškai perkeltas į kitą įmonę. Esą klientams buvo pranešta apie tariamą bendrovės reorganizavimą ir bendradarbiavimo su „Halal Control Lithuania“ pradžią.
Tuo pat metu kilo problemų dėl „Zam Zam Lithuania“ halal sertifikato – Muftiatas informavo, kad bendrovė nebegalės tęsti veiklos pagal ankstesnes sąlygas.
Į kitą bendrovę netrukus perėjo ir septyni „Zam Zam Lithuania“ darbuotojai. Jie buvo atleisti iš darbo ir tą pačią dieną įsidarbino „Halal Control Lithuania“, kuriai tuo metu vadovavo tas pats Farruh Azimovas.
Buvusi įmonė įtarė, kad kartu su darbuotojais buvo pervilioti ir jos klientai, o naujoji bendrovė perėmė jos veiklą.
Dėl to „Zam Zam Lithuania“ kreipėsi į teismą. Iš atsakovų, tarp kurių buvo Farruh Azimovas, Romas Jakubauskas, „Halal Control Lithuania“ ir Muftiatas, bendrovė prašė priteisti beveik 28 tūkst. eurų nuostolių bei negauto pelno.
Iš R. Jakubausko papildomai reikalauta 10 tūkst. eurų baudos – jis buvo pasirašęs susitarimą neatskleisti įmonės komercinių paslapčių.
Atsakovai su kaltinimais nesutiko, jie aiškino, kad darbuotojai išėjo savo noru, o „Zam Zam Lithuania“ veiklos problemos kilo dėl halal sertifikato. Iš pradžių teismas bendrovės ieškinį atmetė, tačiau 2019 metų vasarį Vilniaus apygardos teismas šį sprendimą panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.
Teismas nurodė, kad nebuvo pakankamai išsiaiškinta, kodėl darbuotojai perėjo į kitą įmonę, kas nutiko sertifikatui ir ar buvęs bendrovės vadovas veikė nepažeisdamas jos interesų.
Totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas: esu šokiruotas
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi ir į Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininką Motiejų Jakubauską. Šiai sąjungai priklauso ir R. Jakubauskas, jis ten yra dvasinis konsultantas.
Tiesa, Sąjungos pirmininkas Motiejus neslėpė nuostabos ir teigė apie įtarimus bei tokį ikiteisminį tyrimą girdintis pirmą kartą.
„Man čia naujieną pasakėte, jeigu tai tikrai pasitvirtins, mes jį labai greitai nuimsime nuo muftijų, čia baisus dalykas, čia arba apšmeižimas Lietuvos totorių, arba tada apkakojimas.
Tikrai negaliu net komentuoti, nes esu šoke, kaip šaltu dušu perpiltas. Bet jei pasitvirtintų, tai savaitės bėgyje padarytume susirinkimą ir viskas būtų išspręsta, čia net kalbų nėra.
Jeigu tai pasitvirtintų, tai čia būtų tragedija aukščiausiame laipsnyje“, – nurodo Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas M. Jakubauskas.
Jis tv3.lt nurodė, kad R. Jakubauskas šiuo metu gali būti išvykęs į užsienį darbiniais reikalais.
Generalinė prokuratūra patvirtino informaciją dėl įtarimų muftijui
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, taip pat patvirtino ir tai, kad tarp įtariamųjų yra ir Romas Jakubauskas.
„Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras vadovauja ikiteisminiam tyrimui dėl, įtariama, prekybos žmonėmis (pagal Baudžiamojo kodekso 147 str. 2 d.) bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu (pagal Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d.).
Įtarimai šiame tyrime pareikšti 7-iems fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir Jūsų paklausime minimas asmuo, bei 2-iems juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
Siekiant nepakenkti šiuo metu atliekamam ikiteisminiam tyrimui, detalesnė informacija šiuo metu neviešinama“, – nurodo prokuratūros atstovė.
Mišinienė: muftijui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis
Muftijus yra musulmonų religinis vadovas ir islamo teisės žinovas, aiškinantis religines nuostatas bei konsultuojantis bendruomenę.
„Mes šiandieną pamatėme mus tikrai sukrėtusį vaizdą ir čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti stulbinantį ir mums patiems labai netikėtą atvejį.
Viename iš prekybos žmonėmis tyrimų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra pareiškė įtarimus prekeiviui žmonėmis. Ir kas tas prekeivis žmonėmis? Staiga pasirodo, kad yra muftijus – Lietuvos muftijus, kuris įkūrė savo įmonę įdarbinęs ten žmones.
Šiandien jis įtariamas vykdęs prekybą žmonėmis, išnaudojęs migrantus darbiniais tikslais, dauguma kurių yra atvykę iš Filipinų. Tai tikrai sukrečiantys dalykai, o nukentėjusių toje byloje mes turime apie 100 asmenų ir tikriausiai čia dar ne pabaiga“, – sako K. Mišinienė.
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