VERTA ŽINOTI. Aukomis tampa net vaikai: specialistė atskleidė tikrąjį prekybos žmonėmis mastą ir problemas

Apie tai, kokios šiandien yra prekybos žmonėmis formos, kokiais būdais nusikaltėliai palaužia žmones ir kas šiandien tampa jų aukomis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakojo Kovos su prekyba žmonėmis iš išnaudojimu (KOPŽI) centro vadovė Kristina Mišinienė.
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