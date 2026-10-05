Po pateiktų įtarimų – Trakų rajono reakcija: „Nesutinku“

„Su man pareikštais įtarimais nesutinku ir savo poziciją ginsiu teisiniu keliu, dokumentais bei faktais. Svarbu pabrėžti, kad abejones dėl tarybos nario veiklos išlaidų dokumentų iškėliau pats – dar gerokai prieš man pareiškiant įtarimus“, – pirmadienį žiniasklaidai išplatintame pranešime cituojamas meras.
Andrius Šatevičius nesutinka su jam pateiktais įtarimais „čekiukų“ byloje
Jis teigia 2024 metų gruodį kreipęsis į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą, prašydamas pateikti 2019–2023 metų tarybos nario veiklos išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas.
„Susipažinęs su jomis, pastebėjau neatitikimų – kilo abejonių dėl parašų autentiškumo, be to, dalies dokumentų pats neteikiau. 2025 metų vasarį dėl šių aplinkybių dar kartą raštu kreipiausi į savivaldybės administraciją, kuri mano kreipimąsi perdavė STT“, – dėstė A. Šatevičius.
Jo teigimu, rugsėjo 11 dienos savivaldybės administracijos tarnybiniame pranešime nurodyta, kad apskaitoje buvo supainioti tarybos narių išlaidas pagrindžiantys dokumentai, jo ataskaitos buvo koreguotos, o prie jų galėjo būti pridėta su mero išlaidomis nesusijusių dokumentų.
Jis tikina, kad pats koreguoti ar taisyti dokumentų neprašė.
„Tikiuosi, kad tyrimo metu bus įvertinta visa dokumentų istorija – mano ankstesni kreipimaisi, abejonės dėl parašų autentiškumo, ataskaitų koregavimas ir užfiksuotas dokumentų supainiojimas. Bendradarbiausiu su teisėsauga ir sieksiu, kad būtų objektyviai įvertintos visos aplinkybės“, – teigė A. Šatevičius.
Kaip rašė BNS, Liberalų sąjūdžio atstovui pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Skelbiama, kad 2019–2023 metais eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas A. Šatevičius galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui ir mobiliojo ryšio paslaugoms.
Pasak STT, tokiu būdu A. Šatevičius Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5 tūkst. 323 eurų turtinę žalą.
A. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021 metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.