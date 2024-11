Po lėktuvo katastrofos Vilniuje – pagalbos prašymas: kviečia aukoti

„Lapkričio 25 d. paryčiais Vilniuje nukritus krovininiam lėktuvui, jis įsirėžė į dviaukštį namą, kuriame gyveno 12 žmonių. Namas užsiliepsnojo ir yra nebetinkamas gyventi. Visi žmonės evakuoti ir laikinai apgyvendinti viešbutyje. Nors, laimei, visi gyventojai sveiki, tačiau yra didžiuliame šoke. Vos per akimirką netekę namų ir asmeninių daiktų, žmonės laukia mūsų visų pagalbos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė organizacija.

Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (29 nuotr.) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) +25 Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta

„LRK kviečia aukoti ir prisidėti prie to, kad nukentėjusioms šeimoms galėtume kuo greičiau padėti atsistoti ant kojų. Teiksime visą reikalingą humanitarinę pagalbą: nuo daiktų, iki psichologinės pagalbos, tad kviečiame susivienyti taip, kaip ne kartą įrodėme, jog gebame ir prisidėti prie pagalbos nukentėjusiems kuo lengviau išgyvenant nelaimę“, – akcentavo atstovai.

REKLAMA

REKLAMA

LRK tikina, jog šiuo metu renka informaciją ir vertina nukentėjusiųjų poreikius, jog galėtų kuo greičiau ir efektyviau suteikti reikalingą pagalbą.

REKLAMA

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

REKLAMA

REKLAMA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.