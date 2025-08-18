Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Plungės rajone sudegė du pastatai, įtariamas padegimas

2025-08-18 10:31


2025-08-18 10:31

Plungės rajone, Kulių miestelyje, savaitgalį, kaip manoma, buvo padegti du ūkiniai pastatai.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Plungės rajone, Kulių miestelyje, savaitgalį, kaip manoma, buvo padegti du ūkiniai pastatai.

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, 22 val. 12 min., Kulių miestelyje, ūkiniame pastate kilo gaisras. Per jį statinys sudegė. 

Dar vienas panašus gaisras kilo praėjus parai.

Sekmadienio naktį, 1 val. 7 min., Kulių miestelyje, ūkiniame pastate kilo gaisras. Per jį statinys sudegė. 

Įtariami padegimai. 

Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo visuomenei pavojingu būdu. 

Už tai Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.

