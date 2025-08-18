Plungės rajone sudegė du pastatai, įtariamas padegimas

Kaip skelbia Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, 22 val. 12 min., Kulių miestelyje, ūkiniame pastate kilo gaisras. Per jį statinys sudegė.
Dar vienas panašus gaisras kilo praėjus parai.
Sekmadienio naktį, 1 val. 7 min., Kulių miestelyje, ūkiniame pastate kilo gaisras. Per jį statinys sudegė.
Įtariami padegimai.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo visuomenei pavojingu būdu.
Už tai Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.
