Pernai RRT gavo dviem trečdaliais daugiau pranešimų apie neigiamą informaciją vaikams

RRT Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovė Irma Kazlienė teigė, kad didžiąją dalį pranešimų sudarė informacija dėl vaikų seksualinio išnaudojimo. Pernai nustatyti 669 tokie atvejai, 2022-aisiais – 272.

Tolesnių veiksmų RRT ėmėsi dėl 1475 atvejų, iš jų 643 – apie vaikų seksualinį išnaudojimą.

„Įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse, 34 pranešimai persiųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui, o 32 pranešimai, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams, persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai“, – sakė I. Kazlienė.

Keli šimtai pranešimų persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms, įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

Pasak I. Kazlienės, pernai, ypač antroje metų pusėje, suaktyvėjo socialinių paskyrų grobikai. 2023 metais RRT suteikė 17 proc. daugiau konsultacijų socialinių tinklų naudotojams.