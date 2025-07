Per pusmetį konfiskuota 805 tūkst. oru iš Baltarusijos gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių

Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sulaikyta ir konfiskuota virš 805 tūkst. oru iš Baltarusijos gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių, rodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys. Be to, dėl įtarimų vykdant tokią kontrabandą arba padedant jai patekti į šalies teritoriją, pareigūnai sulaikė 96 asmenis.