Per naktinį reidą Vilniuje pareigūnai vieną po kito stabdė nelegaliai gyvenančius ir dirbančius užsieniečius

Naktinis reidas prasidėjo netoli stoties, Drujos gatvėje. Čia sustabdyta daugiausiai pažeidėjų. Policijai įkliuvo lengvai apgirtęs „Renault“ vairuotojas. Vaikinas vežė gausią kompaniją, vienas į mašiną netilpęs jaunuolis tūnojo bagažinėje. Pirmu bandymu vairuotojas įpūtė 0,49 prom.

Vaikinas sakė išgėręs vieną bokalą alaus, tačiau kaip paaiškėjo, alumi vaišinosi pagiriotas. Jaunuolis netikėtai visų akivaizdoje ėmė daryti atsispaudimus, tikėdamasis, kad taip pavyks sumažinti alkoholio kiekį organizme. Policininkai mankštintis neleido. Antru bandymu „Renault“ vairuotojas įpūtė 0,45 prom. – vis tiek daugiau, nei leidžiama. Už lengvą girtumą bus skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, metams atimtas vairuotojo pažymėjimas.

Drujos gatvėje įkliuvo du teisės vairuoti neturintys pažeidėjai. Daug kartų, mažiausiai penkis kartus anksčiau be vairuotojo pažymėjimo įkliuvęs „Opel“ vairuotojas pareigūnams pradėjo pasakoti, kad gimdo jo žmona. Vairuotojas skubino policiją rašyti protokolą, nelaukęs, kol bus išvežta mašina, ją paliko ir nuėjo. Versija apie gimdančią žmoną niekas nepatikėjo – tokie pasiteisinimai labai dažni, pažeidėjai dažnai dar kuria versijas, kad žūtbūt reikia važiuoti į laidotuves.

Drujos gatvėje dar sustabdytas „Škoda“ vairuotojas, vyras irgi įkliuvo ne pirmą kartą. Iš tokių pažeidėjų automobiliai konfiskuojami. Ir „Opel“, ir „Škoda“ išgabenti į policijos saugomų automobilių aikštelę.

Drujos gatvėje įkliuvo net penki nelegaliai Lietuvoje esantys užsieniečiai. Pats pirmas Drujos gatvėje pasieniečių sučiuptas Kirgizijos pilietis leidimą gyventi buvo gavęs apgaule, Migracijos departamentas leidimą yra jau panaikinęs ir trims metams uždraudęs atvykti į Lietuvą. Sučiuptam Kirgizijos piliečiui įteiktas reikalavimas per dvi savaites išvykti iš Lietuvos.

Drujos gatvėje įkliuvę du azerbaidžaniečiai ir tadžikas iš Lietuvos išvykti turės per 20 dienų. Kirgizas – per 25 dienas. Pastarasis „Bolt“ automobiliu vežė amerikiečių kompaniją ir ko gero vienintelis gerai kalbėjo bent jau angliškai. Visi per reidą įkliuvę užsieniečiai dirbo arba maisto kurjeriais, arba pavežėjais.

V. Kudirkos gatvėje įkliuvo dar kazachas. Jis buvo gavęs leidimą dirbti statybininku, iš darbo statybose užsienietį atleido. Leidimas gyventi Lietuvoje buvo panaikintas, tačiau vyras bandė kabintis į gyvenimą vežiodamas žmones ir maistą po Vilnių su „Toyota Prius“. Kazachas iš Lietuvos turės išvažiuoti per 20 dienų.

V. Kudirkos gatvėje sustabdytas Azerbaidžano pilietis turėjo teisę būti Lietuvoje, tačiau pavėžėtoju dirbo neturėdamas licencijos. Vyras į Lietuvą atvyko gavęs leidimą gyventi Lenkijoje. Šioje kaimyninėje šalyje užsieniečiui nemokant Lenkų kalbos pavežėjo darbą susirasti sudėtinga, todėl vyras atvažiavo į Vilnių, kur nesunku įsidarbinti ir dirbti šiek tiek mokant rusiškai. Pažeidėjo nubausti atvyko savivaldybės pareigūnai.

Tauro kalno pašonėje įkliuvo ir girtas dviratininkas. Jam nustatytas lengvas girtumas.

VW vairuotojas įpūtė 0,69 prom.

„Saab“ vairuotojas važiavo neturėdamas teisės vairuoti, įkliuvo ne pirmą kartą, todėl automobilis išvežtas į policijos aikštelę. „Saab“ veikiausiai bus konfiskuotas.

BMW vairuotojas įkliuvo jau penktą kartą neturėdamas teisės vairuoti. Vyras labai daug kartų baustas administracine tvarka už įvairiausius pažeidimus. BMW išgabentas į policijos aikštelę.

Šeštadienį ir naktį į sekmadienį policijai įkliuvo net septyni teisės vairuoti neturintys pažeidėjai.

Pareigūnams V. Kudirkos gatvėje stabdant automobilius įvyko avarija. Susidūrė „Opel“ ir „Toyota Prius“ – pastarasis stabdomas antroje eismo juostoje užuot sustojęs bandė persirikiuoti į pirmą eismo juostą ir šonu trenkėsi į pirmoje juostoje po patikrinimo pajudėjusį „Opel“. „Toyota“ vairuotojas puolė kaltinti visus: ir jį stabdžiusią policiją, ir niekuo dėtą merginą opelio vairuotoją. Galiausiai teko kviesti dar vieną policijos ekipažą, kad šie įformintų avariją. Aplinkybes aiškinsis kelių policijos tyrėjai.