Nukentėjusiųjų atstovas, advokatas Tomas Januškevičius po uždaro teismo posėdžio sakė, kad šiuo metu byloje jau apklausta beveik pusė nukentėjusiųjų.
„Nukentėjusieji atsimena esmines, reikšmingas aplinkybes, tai, kas svarbu pareikštų kaltinimų įrodymui. Be abejo, žmogiška situacija, seni įvykiai, ne visas detales gali atsiminti (nukentėjusieji – ELTA), bet pačią esmę, pačius reikšmingiausius faktus jie puikiai prisimena“, – apie nukentėjusiųjų apklausas pasakojo advokatas.
„Be jokios abejonės, prisiminti, atgaminti dar kartą tuos parodymus, tas pačias aplinkybes, išgyventi dar tą patį yra iššūkis ir emociškai labai žlugdanti patirtis“, – pridūrė nukentėjusiųjų atstovas.
T. Januškevičius sakė, kad teismo procesas byloje vyksta sklandžiai.
Anksčiau prokuroras Egidijus Motiejūnas žurnalistams sakė, kad byloje iš viso yra 11 nukentėjusiųjų. Teismas jau spėjo apklausti tris iš jų.
Ekskunigui T. Švedavičiui šiuo metu taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Anksčiau seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas buvęs kunigas T. Švedavičius teisme iš dalies pripažino savo kaltę dėl jam pareikštų kaltinimų. Parodymus jis ketina duoti po visų kitų proceso dalyvių apklausų.
Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs T. Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Nukentėjusiųjų berniukų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Jie dabar procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
Atleistas iš dvasininkų luomo
Vilniaus arkivyskupija spalį pranešė, kad popiežius patenkino T. Švedavičiaus prašymą atleisti jį iš dvasininkų luomo.
Dvasininko luomo netekimas pakeičia asmens teisinį statusą Bažnyčioje. T. Švedavičius nebegali vykdyti kunigiškosios tarnystės, aukoti šv. Mišių ir teikti kunigo šventimų reikalaujančių sakramentų, išskyrus nuodėmių atleidimą žmogui, esančiam mirties pavojuje.
Po kaltinimų dėl nusikaltimų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografija ir vaikų įtraukimu į girtavimą, T. Švedavičius buvo nušalintas nuo pareigų.
T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
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