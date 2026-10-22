Prokuroras apie Švedavičių: teisme kaltę pripažino iš dalies

Ketvirtadienį jis parodymų teismui nedavė.
Tai žurnalistams sakė byloje kaltinimą palaikantis prokuroras Egidijus Motiejūnas.
„Šiandien buvo pradėtas įrodymų tyrimas, kaltinamąjį aktą pagarsino prokuroras. Numatyti kiti teismo posėdžiai, kuriuose bus apklausiami nukentėjusieji. Pats kaltinamasis atsisakė šiandien duoti parodymus, bet paklaustas apie prisipažinimą kaltės, nurodė, kad prisipažįsta iš dalies, daugiau nekomentavo. Jis parodymus duos po visų apklausų“, – sakė prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Kaltinamieji turi teisę pasirinkti, kokioje proceso stadijoje nori duoti parodymus, juo gali duoti ir iškart po kaltinamojo akto paskelbimo, taip pat ir po liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausų, taip pat gali atsisakyti visai duoti parodymus.
„Jis nieko nekomentavo“, – žurnalistams patvirtino vieno nukentėjusiųjų advokatas Tomas Januškevičius.
Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs T. Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Buvęs dvasininkas pripažįsta tik dalį kaltinimų.
„Kokių, nekonkretizavo, jis turi tusią teisę“, – sakė prokuroras E. Motiejūnas.
Prokuroras: Švedavičius teisme kaltę pripažino iš dalies, parodymų kol kas neduos
Nukentėjusiųjų berniukų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Jie dabar procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
Prokuroras per posėdį ketvirtadienį paskelbė kaltinamąjį aktą.
Kaltinamąjį aktą paskelbia prokuroras, po to kaltinamojo teiraujamasi, ar jis pripažįsta kaltę.
„Pradėjom nagrinėti bylą iš esmės, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą. Kitą posėdį planuojamos nukentėjusiųjų apklausos“, – po posėdžio žurnalistams sakė teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė.
Ekskunigas į teismą atvyko prieš pat posėdį, jis vengė žiniasklaidos dėmesio ir neatsakinėjo į užduodamus klausimus apie kaltės pripažinimą. Eidamas teismo koridoriais kaltinamasis nuolat kartojo „atsiprašau“, bandydamas prasibrauti pro būrį žurnalistų ir operatorių.
Po po posėdžio jis taip pat nebendravo su žurnalistais ir lydimas advokato paliko teismo pastatą.
Byla vyksta uždarame posėdyje.
Teismo išvakarėse Vilniaus arkivyskupija pranešė, kad popiežius patenkino seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo prašymą atleisti jį iš dvasininkų luomo.
„Šiuo sprendimu T. Švedavičius neteko dvasininko statuso, bažnytinių įgaliojimų ir nebegali vykdyti kunigiškos tarnystės. Atleidimas iš dvasininkų luomo nenutraukia baudžiamojo proceso ir neatleidžia nuo atsakomybės pagal valstybės įstatymus“, – skelbė Vilniaus arkivyskupija.
Dvasininko luomo netekimas pakeičia asmens teisinį statusą Bažnyčioje. T. Švedavičius nebegali vykdyti kunigiškosios tarnystės, aukoti šv. Mišių ir teikti kunigo šventimų reikalaujančių sakramentų, išskyrus nuodėmių atleidimą žmogui, esančiam mirties pavojuje.
Po kaltinimų dėl nusikaltimų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografija ir vaikų įtraukimu į girtavimą, T. Švedavičius buvo nušalintas nuo pareigų. Jis pats kreipėsi į Apaštalų Sostą ir pasiprašė būti atleidžiamas iš kunigystės, jis taip pat prisiėmė asmeninę atsakomybę už žalos atlyginimą nukentėjusiesiems.
Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų, dauguma jų turi savo advokatus.
„Atstovauju vienam iš nukentėjusiųjų, jo vienintelis lūkestis – teisingumas. Būdamas dar labai jauno amžiaus vaikinukas iki šiol jaučia emocinę įtampą, gėdą. Tai turėjo įtakos jo tolimesniam gyvenimui, tolimesnieniems sprendimams. Be abejo, neturtinė žala padaryta, ją atlyginti reikalausime pinigine išraiška“, – sakė advokatas Tomas Januškevičius.
Teismui rugsėjo 24 d. pradėti nagrinėti bylos nepavyko, nes kaltinamasis T. Švedavičius pasisamdė naują advokatą. Naujai į bylą įstojęs advokatas turi teisę susipažinti su byla, toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių.
T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
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