Šią bylą išnagrinėjo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjai. Baudžiamuoju įsakymu Nerijus P. pripažintas kaltu, pasikėsinęs sunaikinti svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu bei sukėlęs žmogui fizinį skausmą.
Sumušė moterį
Byloje nustatyta, kad Nerijus P. 2021 m. rugpjūčio 19-ąją, apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia įmetė stiklinį butelį su degiu skysčiu į nukentėjusiosios buto balkoną bei bandė jį padegti.
Tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nepriklausančių nuo jo valios aplinkybių, mat tai pastebėjusi nukentėjusioji jam pasipriešino. Konflikto metu Nerijus P. kumščiu sudavė tris smūgius nukentėjusiajai į galvą ir tokiais veiksmais sukėlė jai fizinį skausmą.
Kaltinamasis kaltę pripažino ir parodė, kad įvykio metu buvo neblaivus ir eidamas pas nukentėjusiąją įsipylė į stiklinį degtinės butelį dyzelino. Taip pasielgė dėl girtumo ir galimai dėl pavydo, nes tuo metu pas nukentėjusiąją buvo grįžęs jos sutuoktinis.
Pamatęs balkone nukentėjusiąją norėjo su ja pasikalbėti, bandė įlipti į balkoną, bet moteris jį nustūmė. Pripažino, kad grumtynių metu sudavė nukentėjusiajai tris kartus į galvą. Dėl savo tokio elgesio Nerijus P. išreiškė nuoširdžią atgailą.
Kalte nesuabejota
Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatavo, kad Nerijaus P. kaltė įrodyta visiškai. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgė į tai, kad Nerijus P. neteistas, padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą žmogaus sveikatai ir pasikėsino padaryti vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą apysunkių nusikaltimų kategorijai, kuri nukreipta į kito asmens nuosavybę, be to, į tai, kad nusikalstama veika nebuvo padaryta turtinė žala.
Taip pat teismas atsižvelgė, kad byloje nustatyta viena vyro atsakomybę lengvinanti bei viena atsakomybę sunkinanti aplinkybės, į tai, kad Nerijus P. nevedęs, dirba, turi galiojančių administracinių nuobaudų.
Įvertinęs nurodytų aplinkybių visumą, teismas už šias nusikalstamas veikas Nerijui P. paskyrė vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas vyrą bausmės laikotarpiu būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.
Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, t. y. nerengiant bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje, Nerijui P. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę.
Vyras, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.
Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamojo kaltę, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, nei buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.
Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja, o įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.
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