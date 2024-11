Paulauskas apie aviakatastrofą Vilniuje: duomenys rodo, kad tai nėra išorinio poveikio nulemta avarija

„Tikrai versijos neatmestinos nė vienos, bet tiesiog šiandien matome, kad surinkus tuos pirminius duomenis yra mažai tikėtinos versijos, žinoma, jos tikrinamos, bet visa visuma rodo, kad tai nėra išorinio poveikio nulemta avarija“, – LRT televizijai teigė A. Paulauskas.

Komisaras taip pat pažymėjo, kad jei lėktuvo avarija vis tik būtų siejama su išoriniu poveikiu, jis gali būti labai įvairus.

„Nuo radijo dažnių tam tikro galbūt slopinimo, mėginimo paveikti tam tikrą įrangą iki tų pačių siuntų, kurios galbūt kažkaip pateko į tą orlaivį ir galėjo sukelti tam tikras avarijas“, – vardijo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį ketinama išimti savirašius ir perduoti ekspertams: incidento tyrimas gali trukti apie metus

Teisingumo ministerijos orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas Laurynas Naujokaitis nurodė, jog į Lietuvą tirti aviakatastrofos atvyks keliolika užsienio ekspertų ne tik iš Vokietijos bei Ispanijos, bet ir iš Jungtinių Valstijų.

REKLAMA

„Šiuo momentu turiu patvirtinimą, kad iš Vokietijos jau vyksta 4 tyrėjai, iš Ispanijos atvyks 2 tyrėjai, o iš JAV atvyks iš viso 12 žmonių – 4 žmonės iš NTSB saugos tyrimų institucijos, 3 žmonės iš Federalinės aviacijos administracijos ir 5 iš „Boeing“ kompanijos“, – LRT televizijai teigė jis.

L. Naujokaičio teigimu, saugos tyrimų pirmoji fazė aprėpia įrodymų rinkimą ir savirašių šifravimą. Generalinis policijos komisaras prognozuoja, jog pastaruosius pareigūnams iš įvykio vietos pavyks paimti jau antradienį.

REKLAMA

REKLAMA

„Manyčiau, kad turbūt jau rytoj (antradienis – ELTA) yra ta diena, kai savirašiai bus išimti ir atiduoti dešifravimui. Vėlgi mes tokių kompetencijų neturime, t. y. civilinės aviacijos ekspertai tą atlieka“, – kalbėjo A. Paulauskas.

Galiausiai, L. Naujokaitis patikino, kad atliekamas ekspertų tyrimas gali trukti apie metus, tačiau tam tikros detalės, iliustruojančios incidento aplinkybes, gali būti išanalizuotos artimiausio mėnesio metu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tikriausiai artimiausią mėnesį jau būtų kažkokios užuomazgos, bet tyrimas tikriausiai truks apie metus“, – patikino Teisingumo ministerijos atstovas.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

REKLAMA

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.