Į Kelmės policiją kreipėsi 1958 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad nuo 2025 metų birželio iki šių metų birželio 21-osios (tikslus laikas nustatinėjamas), internete užpildžius anketą investavimo platformoje, su ja susisiekė nepažįstami asmenys, kurie, įtikinę investuoti pinigus, apgaulės būdu išviliojo 19 tūkst. 450 eurų.
1966 metais gimusi moteris Klaipėdos apskrities policijai pranešė, kad antradienį atlikdama mokėjimą už paslaugas buvo nukreipta į banko paskyrą, kur, suvedus prisijungimo duomenis, iš banko sąskaitos neteisėtai nuskaičiuota 15 tūkst. eurų.
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