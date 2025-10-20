Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasižymėkite: štai kada suksime laikrodžius

2025-10-20 16:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 16:35

Jau šį sekmadienį Lietuva pereis prie žiemos laiko – laikrodžius teks sukti viena valanda atgal.

Žiema sostinėje. ELTA / Dainius Labutis

Jau šį sekmadienį Lietuva pereis prie žiemos laiko – laikrodžius teks sukti viena valanda atgal.

0

Laikas tradiciškai persukamas paskutinį spalio savaitgalį – naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 4.00 val. nakties, jis atsisuks iki 3.00 val. Tiesa, išmanieji telefonai, laikrodžiai ir kompiuteriai dažniausiai laiką atnaujina automatiškai.

Tai reiškia, kad šviesusis paros metas sekmadienio ryte prasidės anksčiau, o vakare greičiau sutems. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sukti laiką visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse buvo nutarta 1980 m. Sprendimas buvo grindžiamas tuo, esą tai padės racionaliau išnaudoti šviesųjį paros metą.

Vis tik, ši tvarka jau ne vienerius metus kelia diskusijas. 2018 m. Europos Komisijos (EK) vykdyta apklausa parodė, kad iš 4,6 mln. apklaustų europiečių tik 16 proc. palaiko sezoninio laiko sukimą. 

2019 m. Europos Parlamentas (EP) nubalsavo už tokios praktikos atsisakymą, kuris turėjo įsigalioti nuo 2021 m. balandžio. Bet valstybės narės nesugebėjo pasiekti susitarimo dėl atsisakymo, tad praktika tęsiama. 

Pernai 60 EP narių iš įvairių šalių ir frakcijų pasirašė laišką, kurio adresatas – EK pirmininkė Ursula von der Leyen. Laišku Komisija buvo raginama greičiau spręsti šį klausimą.

