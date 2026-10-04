Pasivažinėjimas Jurbarko gyventojams baigėsi liūdnai: automobilis rėžėsi į traktorių

Štai kokia avarija įvyko apie pusė devynių vakaro Jurbarko rajone, kelyje link Eržvilko. Trijulės vakarinis pasivažinėjimas ties Dainių kaimu baigėsi smūgiu į ūkininko techniką – „Opel Zafira“ atsitrenkė į ta pačia krytimi važiavusį traktorių.
Po stipraus smūgio lengvasis automobilis nulėkė nuo kelio. Liudininkų pranešimas tarnyboms skambėjo grėsmingai – esą viduje prispausti trys vyrai. Tačiau atvykus gelbėtojams nieko vaduoti nereikėjo, visi važiavusieji opeliu jau buvo išsiropštę lauk.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sužalojimų pavyko išvengti
Nors opelis gan smarkiai rėžėsi į traktorių, žmonėms sužalojimų pavyko išvengti. Atvykę medikai vietoje apžiūrėjo vyriškius, jų vežti į ligoninę neprireikė.
Paaiškėjo, kad abu keleiviai girti, 77-erių senolis įpūtė 2,05 promilės, o jaunesnysis 37-erių vyras kiek daugiau kaip promilę.
72-ejų vairuotojas buvo blaivus, tačiau, kaip paaiškėjo, sėsti prie automobilio vairo negalėjo, mat nėra pasitikrinęs sveikatos ir susitvarkęs medicininės pažymos, tad vairuotojo pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdytas. Policija dėl įvykio surašė vairuotojui protokolą pagal administracinių nusižengimų kodeksą, vyrui gresia bauda iki penkiasdešimties eurų.
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