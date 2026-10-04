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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasivažinėjimas Jurbarko gyventojams baigėsi liūdnai: automobilis rėžėsi į traktorių

2026-10-04 21:08 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-04 21:08
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Vakarinis Jurbarko rajono gyventojų pasivažinėjimas baigėsi smūgiu į ūkininko traktorių. Nuo smūgio mašina nulėkė nuo kelio. Kaip paaiškėjo, ekipažo keleiviai girti, o prie vairo sėdęs vyras vairuoti automobilio negalėjo, mat vairuotojo pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdytas.

Vakarinis Jurbarko rajono gyventojų pasivažinėjimas baigėsi smūgiu į ūkininko traktorių. Nuo smūgio mašina nulėkė nuo kelio. Kaip paaiškėjo, ekipažo keleiviai girti, o prie vairo sėdęs vyras vairuoti automobilio negalėjo, mat vairuotojo pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdytas.

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Štai kokia avarija įvyko apie pusė devynių vakaro Jurbarko rajone, kelyje link Eržvilko. Trijulės vakarinis pasivažinėjimas ties Dainių kaimu baigėsi smūgiu į ūkininko techniką – „Opel Zafira“ atsitrenkė į ta pačia krytimi važiavusį traktorių.

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Po stipraus smūgio lengvasis automobilis nulėkė nuo kelio. Liudininkų pranešimas tarnyboms skambėjo grėsmingai – esą viduje prispausti trys vyrai. Tačiau atvykus gelbėtojams nieko vaduoti nereikėjo, visi važiavusieji opeliu jau buvo išsiropštę lauk.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Sužalojimų pavyko išvengti

Nors opelis gan smarkiai rėžėsi į traktorių, žmonėms sužalojimų pavyko išvengti. Atvykę medikai vietoje apžiūrėjo vyriškius, jų vežti į ligoninę neprireikė.

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Paaiškėjo, kad abu keleiviai girti, 77-erių senolis įpūtė 2,05 promilės, o jaunesnysis 37-erių vyras kiek daugiau kaip promilę.

72-ejų vairuotojas buvo blaivus, tačiau, kaip paaiškėjo, sėsti prie automobilio vairo negalėjo, mat nėra pasitikrinęs sveikatos ir susitvarkęs medicininės pažymos, tad vairuotojo pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdytas. Policija dėl įvykio surašė vairuotojui protokolą pagal administracinių nusižengimų kodeksą, vyrui gresia bauda iki penkiasdešimties eurų.

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