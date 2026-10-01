Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo

Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras.
„Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir bankrutuojanti „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, atstovaujama nemokumo administratoriaus „Šatrijos biuras“, – BNS pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atstovė Viktorija Šinkūnienė.
Anksčiau įstaigos viršininkas Albertas Stanislovaitis teigė, kad pasiektu susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą iš VTPSI perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą.
Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
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