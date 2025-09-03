Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Pasirašyta pirmoji GMP tarnybos kolektyvinė sutartis: joje dėmesys darbo sąlygoms, krūviui, atlygiui

2025-09-03 11:04 / šaltinis: BNS
2025-09-03 11:04

Pasirašyta pirmoji Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos jungtinė kolektyvinė sutartis, ja įsipareigojama laikytis Darbo kodekso nuostatų, užtikrinti tinkamą psichoemocinį klimatą, aptartos darbo ir poilsio sąlygos, kurias būtina užtikrinti.

Greitoji medicinos pagalba BNS Foto

0

Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, dokumente taip pat reglamentuojamas pareigybinių nuostatų laikymasis, bendradarbiavimas tarp GMP ir profsąjungų, sprendžiant įvairius su veikla susijusius klausimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra vienintelė šiuo metu galiojanti kolektyvinė sutartis su profsąjungomis. Ji įsigaliojo nuo pasirašymo dienos, antradienį, ir galioja trejų metų laikotarpiu, su galimybe pratęsti jos galiojimą dar metams.

Prie jungtinės sutarties prisijungė 12 profesinių sąjungų, būtent jų nariams ir taikomos dokumente numatytos nuostatos.

Sutarties pagrindas yra Šakos kolektyvinės bei Nacionalinės kolektyvinės sutartys, kurių nuostatos perkeliamos į naujai pasirašytą dokumentą.

Siekiant užtikrinti sutarties gyvybingumą ir nuostatų laikymąsi, ne rečiau nei kartą per metus darbuotojams bus atsiskaitoma dėl sutarties nuostatų vykdymo.

GMP tarnybos generalinis direktorius Donatas Paliulionis sako, kad ši sutartis – lyg pamatai tolimesniam bendradarbiavimui, įsipareigojimas laikytis vienodų vertybių.

„Kaip svarbiausia dalyką išskirčiau, jog visi sutariame, kad darbuotojų gerovė yra vertybė, organizacijos postamentas, tad visi įsipareigojame priimdami sprendimus galvoti apie darbuotojų interesus“, – pranešime cituojamas jis.

Pasirašant sutartį profsąjungoms atstovavusi Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė teigė, kad sutartis atspindi teisingą atlyginimą, geresnes socialines garantijas ir saugesnę darbo aplinką.

„Iki tobulumo dar toli, tačiau tai yra pavyzdys, kaip dialogas ir bendradarbiavimas, net ir labai sunkiu metu, gali nugalėti nesutarimus ir rasti kompromisinius sprendimus. Nuoširdžiai tikiu, kad ši sutartis sustiprins mūsų darbuotojų pasitikėjimą ir sukurs geresnę atmosferą“, – sakė ji.

Nacionalinė GMP tarnyba buvo įkurta 2023 metais sujungus anksčiau savarankiškai funkcionavusias 16 GMP stočių, 30 pirminės sveikatos priežiūros centrų padalinių ir 2 privačias GMP įstaigas.

