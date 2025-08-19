Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasieniečiai Medininkuose sulaikė Ukrainos pilietį

2025-08-19 11:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA
2025-08-19 11:53

Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai Medininkų kontrolės punkte prie sienos su Baltarusija sulaikė iš Lietuvos išvykstantį Ukrainos pilietį, jis pateikė, kaip įtariama, suklastotą automobilio registracijos liudijimą.

Pasieniečiai Medininkuose sulaikė Ukrainos pilietį (nuotr. Elta)

Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai Medininkų kontrolės punkte prie sienos su Baltarusija sulaikė iš Lietuvos išvykstantį Ukrainos pilietį, jis pateikė, kaip įtariama, suklastotą automobilio registracijos liudijimą.

0

Pirmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų pasienio kontrolės punkte, pasieniečiai patikrino iš Lietuvos Respublikos vykusį automobilį „Renault Duster“. Transporto priemonė buvo pažymėta ukrainietiškais registracijos numeriais, ją vairavo Ukrainos pilietis.

Be kitų dokumentų, vairuotojas pasieniečiams pateikė ir šio automobilio registracijos liudijimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai, kruopščiai patikrinę dokumentą, nustatė akivaizdžių neatitikimų, leidžiančių konstatuoti, kad jis – visiška klastotė. 

Dokumento apsauginis tinklelis (ofsetas), rekvizitų užpildymas neatitinka nustatyto pavyzdžio, mikrotekstas išsiliejęs ir neįskaitomas, imituota UV apsauga, registracijos liudijimas atspausdintas rašaliniu spausdintuvu, imituota optiškai kintanti (OVI) apsaugos priemonė ir dažai, pranešė VSAT.

Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras. 

Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Ukrainos pilietis sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Automobilis saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.

