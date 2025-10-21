Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parlamentui turėtų būti pateikta apkaltos Gintautui Paluckui iniciatyva

2025-10-21 06:43 / šaltinis: BNS
2025-10-21 06:43

Seimas antradienį turėtų pradėti svarstyti opozicijos siūlymą surengti apkaltą ekspremjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui už tai, kad jis eidamas Seimo nario pareigas užsiėmė ir verslu.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Seimas antradienį turėtų pradėti svarstyti opozicijos siūlymą surengti apkaltą ekspremjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui už tai, kad jis eidamas Seimo nario pareigas užsiėmė ir verslu.

0

Ši opozicijos iniciatyva turėjo būti pateikta praėjusį ketvirtadienį, tačiau tuomet socialdemokratų ir konservatorių frakcijų atstovai paprašė pertraukos iki kito posėdžio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentarams turėtų būti pateiktas Seimo nutarimo projektas, kad būtų sudaryta specialioji komisija ištirti ir parengti išvadą, ar yra pagrindas pradėti apkaltos procesą.

Pagal Seimo statutą, vėliau šiai išvadai pritarti arba ją atmesti turėtų visas Seimas. Jeigu pritariama išvadai, kad yra pagrindas pradėti apkaltą, Seimas turi kreiptis į Konstitucinį Teismą, ar asmuo savo veiksmais pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką. Šiam atsakius, kad pažeidimas buvo, parlamentarai balsuoja dėl mandato panaikinimo. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip trys penktadaliai visų Seimo narių arba ne mažiau kaip 85 politikai.

BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją. 

Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.

Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.

Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti. 

Anot jų, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

