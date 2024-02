Pareigūnus Vilniuje pribloškė girto vairuotojo elgesys: išlipęs atsiklaupė ir pradėjo melstis

Bylos duomenimis, Arminas K. (vardas pakeistas – aut. past.) 2023 m. rugpjūčio 7 d. apie 17.15 val. vairavo automobilį „Volkswagen Golf“ būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad jo iškvėptame ore yra 1,97 promilės etilo alkoholio koncentracija.

Draugo mirtis

Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi. Parodė, kad mirė jo labai artimas draugas.

Nagrinėjamo įvykio dieną su sugyventine sėdo į jam priklausantį automobilį „Volkswagen Golf“ ir nuvyko pas mirusio draugo tėvą pasikalbėti, kada vyks šarvojimas ir reikės važiuoti į kapines.

Užėjus į svečius, draugo tėvas paėmė 0,5 l degtinės butelį ir jie trise išgėrė. Paskui sėdo į automobilį ir nuvažiavo į čeburekinę pavalgyti.

Apie 17 val. atsisėdo į transporto priemonę, norėjo važiuoti namo, nespėjo pavažiuoti kelių metrų ir sustabdė policijos pareigūnai.

Sutinka su nustatytu neblaivumo laipsniu. Vairuodamas automobilį gerai jautėsi. Neturi problemų su alkoholio vartojimu, iki šiol nėra baustas administracine tvarka už KET pažeidimus.

Vyro sugyventinė pasakojo, kad vyras tiek jautėsi, tiek atrodė blaivus. Atvažiavę jie užsisakė čeburekų ir laukė, kol bus paruoštas jų užsakymas.

Maždaug po 5 min užėjo policijos pareigūnai ir paklausė, kam priklauso automobilis. Kaltinamasis atsakė, kad transporto priemonė priklauso jam.

Policijos pareigūnai ir Arminas K. išėjo į lauką, ji liko laukti maisto. Maždaug po 10 min išėjo į lauką. Ten kaltinamajam davė pūsti į alkotesterį.

Sulaukė pranešimo

Policijos pareigūnas pasakojo, kad tą dieną dirbo su kolega. Apie 16.55 val. iš budėtojo gavo pranešimą, kad galimai neblaivus asmuo vairuoja automobilį, kuris jau tuo metu buvo įvažiavęs į čeburekinės aikštelę.

Jie po poros minučių jau buvo vietoje, automobilyje nieko nebuvo, jis buvo užrakintas. Apžiūrėjo transporto priemonę, nuėjo į čeburekinę. Paklausė budėtojo asmens, vairavusio tą automobilį, požymių.

Asmuo buvo su sportiniu kostiumu, su juo sėdėjo moteris. Iškart atkreipė dėmesį į jų staliuką, akivaizdžiai buvo matyti, kad asmenys buvo neblaivūs. Ant stalo buvo pastatyta atidaryta alaus skardinė.

Jis priėjo prie darbuotojos, pasiteiravo, ar jie atėję vartojo alkoholį, ji negalėjo atsakyti į šį klausimą. Priėjo prie jų, paklausė, kas vairavo automobilį „Volkswagen Golf“. Moteris, sėdinti šalia, atsakė, kad ji.

Ji kalbėjo lietuviškai. Kadangi eismo įvykio nebuvo, jie pranešė budėtojui ir išėjo iš čeburekinės. Su kolega nuvažiavo į kitoje kelio pusėje esančią degalinę, kad pastebėtų šį automobilį.

Po 10–15 min. minėti asmenys išėjo iš čeburekinės, moteris įsėdo į automobilio keleivio vietą, vyras pasiėmė skėtį ar kažkokį kitą daiktą iš bagažinės, davė moteriai, o pats atsisėdo į vairuotojo vietą.

Po 2 min užsidegė automobilio stabdžių žibintai, dar per kelias minutes pamatė, kad užsidegė galinės pavaros žibintai ir automobilis pradėjo važiuoti atbuline eiga. Jie taip pat pradėjo judėti iš degalinės link kavinės automobilių aikštelės ir susitiko su šia porele.

Išlipo iš tarnybinio automobilio, paėmė alkotesterį. Paprašė asmens, sėdinčio vairuotojo pusėje, atsakyti į klausimą, ar jis vartojo alkoholį, nepamena, ką šis atsakė. Bandė patikrinti blaivumą, bet kaltinamasis iš pirmo karto neįpūtė, nutraukė pūtimą, paprašė išlipti iš automobilio.

Vyras pradėjo kalbėti nesuprantama kalba, atsiklaupė ant kelių. Paklausė, ar jis tikrinsis neblaivumą, jis vėl pradėjo neaiškia kalba kalbėti, po kažkiek laiko atsistojo, meldėsi, vis vaikščiojo.

Po to, sutiko pūsti, po pirmo pūtimo jam buvo nustatytas 2,05 promilės neblaivumas. Po 15 min jis antrą kartą pūtė, buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.

Teismo verdiktas

Teismas nusprendė Arminą K. pripažinti kaltu ir paskirti jam 2 tūkst. eurų dydžio baudą. Taip pat 1 metams ir 10 mėnesių atimti teisę vairuoti.

Iš jo taip pat nuspręsta konfiskuoti automobilį „Volkswagen Golf“, kaip nusikalstamos veikos priemonę valstybės naudai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos (A. K. – per 20 (dvidešimt) dienų nuo nuosprendžio nuorašo vertimo išsiuntimo dienos) gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.