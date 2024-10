Pareigūnams pasigendant daugiau dėmesio algoms, Bilotaitė akcentuoja rekordinį augimą

Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (9 nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +5 Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje

Siekdami atkreipti dėmesį į šią problemą, apie pusę tūkstančio pareigūnų žygiavo Vilniaus Gedimino prospektu nuo Katedros iki parlamento, kur surengė konferenciją „Kokios policijos Lietuvai reikia?“.

Policijos vadovybė praėjusį mėnesį sakė, kad prašys Vyriausybės kitų metų valstybės biudžeto projekte šiai statutinei tarnybai papildomai numatyti 100 mln. eurų.

„Paliekami paskutiniai“

Tarp žygiavusiųjų buvo ir Anykščiuose pareigūnu dirbantis Rimvydas Versinskas. Pasak jo, algos policininkams kyla per mažai bei per lėtai.

REKLAMA

REKLAMA

„Žygiuojam todėl, kad iš tikrųjų policija, kaip sistema, yra stekenama, mažinama. Ji pati mažėja nuo to, kad per mažai yra aprūpinama, per mažai finansavimo. Per mažos policininkų algos tam, kad sistema turėtų tiek pareigūnų, kiek jų reikia“, – BNS sakė pareigūnas.

REKLAMA

Jo kolegė Rūta Avižaitė akcentavo, jog atlyginimas neatitinka darbo krūvio.

„Funkcijų tiek daug, o algos yra pačios mažiausios iš visų teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų“, – sakė Anykščių rajono policijos komisariate vyriausiąja tyrėja dirbanti moteris.

Tuo metu Lietuvos policijos profesinė sąjungos atstovė Agnė Grėblikaitė teigė, kad ją labiausiai skaudina aukščiausios policijos vadovybės, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) požiūris į pareigūnus.

REKLAMA

REKLAMA

„Pareigūnai visada paliekami paskutiniai, nors kai atsitinka kažkokios bėdos, valstybinės nelaimės, pandemijos, kažkokie nauji iššūkiai kyla, tada policija būna pirmose gretose“, – sakė ji.

„Padarėme maksimumą“

Seime pareigūnus pasitikusi A. Bilotaitė teigė, kad policija – moderni tarnyba, tinkamai aprūpinta, aktyviai veikianti kasdienėse ar krizinėse situacijose.

Tiek pareigūnams, tiek prieš konferenciją žurnalistams ji tvirtino, jog ši Vyriausybė dėjo visas pastangas keliant pareigūnų algas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Per keturis metus, kol buvau ministrė, padarėme maksimumą, tas yra susiję ir su finansavimo augimu, yra rekordinis biudžeto augimas, kuris vien policijai augo 100 mln. eurų“, – žurnalistams sakė ministrė.

A. Bilotaitė akcentavo būtinybę susitarti, jog atlygio augimas būtų nemažesnis, negu buvo per šią kadenciją.

„Man atrodo, svarbu susitarti visiems dėl darbo sąlygų gerinimo, bendrų dalykų strategijos, kaip turi gerėti ateityje pareigūnų darbo sąlygos. Pirmas dalykas – susitarkime, kad nemažiau nei dabar per keturis metus augtų darbo užmokesčio fondas, antras dalykas – tam tikrų funkcijų ir biurokratinės naštos sumažinimas“, – kalbėjo ministrė.

REKLAMA

Ir Seimo narės pareigas einanti politikė jau yra registravusi įstatymo pataisas, kuriomis siūloma biurokratinę naštą pareigūnams sumažinti atsisakant nebūdingų policijai funkcijų, tarp jų – prievolės policijai lydėti didžiagabarites transporto priemones, supaprastinti eismo įvykių įforminimo procedūras.

VRM duomenimis, policijos biudžetas per ketverius metus išaugo 42,3 proc. – beveik 100 mln. eurų, tuo tarpu praeitos kadencijos metu augimas siekė vos 6,2 proc. – 13,7 mln. eurų.

REKLAMA

Tuo tarpu darbo užmokesčio fondas, anot jos, per ketverius metus išaugo 40 proc., o vidutinis policijos pareigūnų atlyginimas nuo 2020 metų padidėjo nuo 1097 iki 1553 eurų atskaičius mokesčius.

„Pavojingas ir mažai apmokamas darbas“

Generalinis komisaras Renatas Požėla konferencijoje praėjusius metus vadino istoriniais, nes policiją papildė 90 naujų darbuotojų.

Tačiau, anot jo, vis dar tarnyba susiduria su problemomis dėl nepatrauklaus darbo užmokesčio bei socialinių garantijų, konkurencija su kitomis statutinėmis tarnybomis ir privačiu sektoriumi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Per dešimt metu drastiškai sumažėjo jaunų žmonių (...) ir štai čia politinėms partijoms reiktų priimti sprendimus (...). Lietuva sparčiai senėja ir natūralu, jog senėja ir policija“, – sakė R. Požėla.

Šią problemą akcentavo ir pareigūnė Irena Budrikienė, ji pabrėžė, jog privalu stengtis motyvuoti jaunimą prisijungti prie policijos gretų.

„Praėjusią savaitę turėjau susitikimą su dvyliktokais ir pasiteiravus viena mergina iš klasės pakėlė (ranką – BNS), kad galvoja, planuoja ateitį sieti su policija. O kai užklausėm vaikinų kodėl jūs ne, tai jų buvo paaiškinimas, kad tai yra pavojingas ir mažai apmokamas darbas“, – sakė ji.

REKLAMA

Konferenciją atidariusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad šiuo metu policijoje kyla problemų dėl finansavimo, yra trinčių su ministerijomis, įtampų dėl krūvių.

„Turėtų būti vertinami, taip kaip priklauso dirbant tokį sunkų ir tokį atsakingą darbą. Nors šiai sričiai per pastaruosius metus tikrai buvo skirta nemažai ir pakeitimų intencijos buvo geros, kai kurios jūsų srityje vykusios arba pradėtos reformos kelia klausimų“, – pastebėjo ji.