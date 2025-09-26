Panevėžyje nepilnamečiai apgadino reklaminį stendą

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, rugsėjo 22 dieną apie 15.09 val. registruotas degalinės vadovės (gim. 1985 m.) pareiškimas, kad tą pačią dieną apie 15 val. Parko gatvėje, degalinėje, nepilnamečiai tyčia apgadino reklaminį stendą.
Stendo vertė –160 eurų. Nustatytas vienas galimos nusikalstamos veikos įtariamasis (gim. 2009 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!