1
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje nepilnamečiai apgadino reklaminį stendą

2025-09-26 09:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 09:22

Panevėžyje nepilnamečiai apgadino degalinės teritorijoje buvusį reklaminį stendą, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Panevėžyje nepilnamečiai apgadino degalinės teritorijoje buvusį reklaminį stendą, pranešė policija.

1

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, rugsėjo 22 dieną apie 15.09 val. registruotas degalinės vadovės (gim. 1985 m.) pareiškimas, kad tą pačią dieną apie 15 val. Parko gatvėje, degalinėje, nepilnamečiai tyčia apgadino reklaminį stendą.

Stendo vertė –160 eurų. Nustatytas vienas galimos nusikalstamos veikos įtariamasis (gim. 2009 m.). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

