Pamatę, kas vyksta Vilniuje, gyventojai įsiuto: „Veda iš proto“

Spalio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybė socialiniuose tinkluose pasigyrė tvarkanti lapus.

„Turbūt kiekvienas esate svajoję įšokti į didžiulę lapų krūvą!

Nuo spalio pradžios miestą prižiūrintys darbuotojai tai gali (jei tik nori). Per pirmąsias savaites visame mieste jau surinkta apie 1600 t lapų. Ir tai tik pradžia.

Lapai renkami tiek rankomis, tiek įvairia technika – elektrinėmis vakuuminėmis mašinomis, pūstuvais. Pastarieji naudojami surinkti lapus į vieną krūvą. O iš jos jau susiurbiama vakuuminėmis mašinomis.

Visi surinkti lapai keliauja į kompostavimo aikštelės ir virsta ten derlingu humusu“, – teigiama savivadlybės įraše.

Vilniečiai širsta

Vilniečių šis valdžios įrašas nepradžiugino. Kai kurie komentatoriai teigė, kad lapus reikėtų palikti, nes supuvę jie virs trąša, be to, lapų krūvos yra smulkių gyvių buveinė.

„Lapai yra nemokamos trąšos Vilniaus nukankintoms vejoms, slėptuvė vabzdžiams, ir tuo pačiu maistas paukščiais, prieglobstis ežiams. Palikite lapus ant vejų. Pavasarį galima bus surinkti likučius“, – po įrašu komentavo miesto antropologė Jekaterina Lavrinec.

„Linkiu savivaldybei jautrumo biologinės įvairovės ir aplinkos apsaugos klausimais“, – pridūrė ji.

Palikti lapus ragino ir vilnietė Viltė: „Geriau paliktumėt lapus po medžiais. Nieko nekainuotų, o medžiai įsisavintų iš pūvančių lapų mineralus. Taip pat suteiktumėt namus vabzdžiams apdulkintojams, varlėms, sraigėms, sliekams, vorams.“

Viltei antrino ir Irena: „Kam reikia rinkti, grėbti ir išvežti kiekvieną dieną lapus, kol ne visi nukritę nuo: žaliųjų vejų, parkų – nesuprantami dalykai. Nuo kietųjų dangų, šaligatvių suprantu, kad reikia pašalinti, bet tik nuo žalios vejos.“

Sostinės savivaldybė pabrėžia, kad lapai renkami dėl dviejų pagrindinių priežasčių: kenkėjų ir ligų prevencijos bei šienaujamų pievų apsaugos.

Kaip portalui tv3.lt nurodo nurodė savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas, lapai turi būti nurenkami, nes jų sluoksnis yra palanki vieta veistis įvairiems kenkėjams, pelėsiams ir ligų sukėlėjams, kurie gali plisti ir užkrėsti gėlynus, krūmus ar medžius.

Be to, lapų sluoksnis, paliktas per žiemą, gali pakenkti vejos augimui. Lapai uždengia žolę, blokuodami saulės šviesą ir mažindami deguonies prieigą, o tai gali lemti žolės nuplikimą pavasarį.

„Parkuose lapus grėbiame nuo takų (nes slidu), laiptų (nes slidu) ir vejų (nes vejos nuo lapų sluoksnio plinka). Reto šienavimo zonose, krūmynuose – paliekame“, – paaiškino I. Kuzas.

Skundžiasi triukšmu

Dalis sostinės gyventojų skundėsi lapus surenkančios įrangos keliamu triukšmu.

„Šitų pūtėjų sukeliamas triukšmas neprilygsta jų sukuriamai darbo vertei. Kada žmonės ateis į protą ir suvoks, kad jų naudojimas, tai tas pats, kas triukšmavimas viešoje vietoje?“ – piktinosi Paulius.

„Ypač prie vaikų mokyklos visą dieną, tas triukšmas veda iš proto“, – rašė Valentina.

„Tie pūtekliai kažkoks siaubas, sukelia visas dulkes nuo žemės iki dusulio, nudrožia paskutinius žolės likučius, gasdina smulkią gyvūniją. Kur dingo senos geros šluotos ir grėbliai?“, – klausė Rūta.

Paklausus, ką daro savivaldybė, kad lapų pūstuvų triukšmas netrukdytų gyventojams, I. Kuzas patikino, kad teritorijas tvarkantys rangovai privalo laikytis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių.

Pagal Vilniaus savivaldybės patvirtintas taisykles, valyti, tvarkyti teritoriją (naudoti žoliapjoves, krūmapjoves ir pan.), išvežti atliekas, pakrauti (iškrauti, perkrauti) prekes, medžiagas, produkciją ar kitus daiktus darbo dienomis galima nuo 22 iki 7 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 22 iki 9 val.) ir tik tokiais būdais, kurie nekelia triukšmo. Visgi, kokie tie būdai, teisės akte nedetalizuota.

Šis reikalavimas netaikomas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytose pramonės, sandėliavimo ir paslaugų funkcinių zonų teritorijose.

Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose pažeidimas užtraukia baudą nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai – nuo 500 iki 1000 eurų.

Perspėjo apie nemalonius ir pavojingus radinius tarp lapų

Vis dėlto ne visi komentatoriai buvo nepatenkinti lapų tvarkymu. Kai kurie perspėjo, kad tarp lapų galima rasti keistų ir net pavojingų daiktų.

„Smagu įšokti į lapų krūvą, kur ir šunų kakučiai ir narkomanų švirkštai ir kt. atliekos?“ – reaguodama į savivaldybės įrašą ironizavo vilnietė Asta.

„Tose krūvose daug kakų būna... Vaikas kažkada nekoks liko“, – perspėjo Elena.

Savivaldybė nurodė, kad lapai sostinėje yra tvarkomi pagal grafiką. Lapus nuo kietųjų dangų (šaligatvių, dviračių takų, važiuojamosios dalies ir pan.) miesto tvarkytojai privalo valyti kasdien. Lapai nuo žaliųjų plotų turi būti surenkami periodiškai į didmaišius, galutinis lapų išvežimo terminas – gruodžio 15 d., jei leidžia oro sąlygos, kitu atveju šis terminas gali keistis.

Miesto teritorijas prižiūrintys rangovai lapus veža į įmonę „Bioineksas“, kur jie virsta humusu.

„Iš lapų mes gaminame techninį kompostą kuris naudojamas teritorijų tvarkymui“, – nurodė „Bioineksas“.

Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, sostinėje jau surinkta 1600 tonų lapų.

Lapus galima priduoti patiems

Aplinkosaugininkai pataria, kad tinkamiausias būdas tvarkyti sode ar darže susidarančias atliekas – jas kompostuoti (išskyrus atvejus, kai kompostavimas sąlygoja augalų kenkėjų plitimą).

Vilniaus apskrities gyventojai, neturintys galimybės žaliųjų atliekų kompostuoti savo sklype, šias atliekas gali patys pristatyti į UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro“ (VAATC) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles:

Pakryžės k., Nemenčios g. 42, Vilniaus r.;

Lentvaryje, Trakų g. 1B;

Maleikėnų k., Švenčionių r.;

Šniponių k., Širvintų r.;

Elektrėnuose, Obenių g.;

Šalčininkų r., Čiužakampio k.

Be to, nuo šių metų balandžio žaliąsias atliekas gyventojai gali pristatyti ir į privačią aikštelę UAB „JUKNEVIČIAUS KOMPOSTAS“, Liepkalnio 172, Vilniuje. Jei į šią aikštelę žaliosios atliekos pristatomos lengvąja transporto priemone vieną kartą per savaitę, jos priimamos nemokamai.