Pamatę, kas vyksta su siuntų pristatymu, gyventojai nebegali tylėti: „Žiauru“

Vilnietė Aistė dalinasi jau keletą savaičių niekaip negalinti gauti į namus užsisakytos prekės nors ji turėjo būti pristatyta jai į namus lapkričio pabaigoje. „Užsisakai prekes anksčiau, kad greičiau gautum, ir negauni ištisas savaites. Žiauru, nebegaliu, apie žmones jie visiškai negalvoja“, – tv3.lt piktinasi Aistė.

Vilnietis Vaidas naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kaip jis nuvyko atsiimti siuntos. Paštomatai užkimšti, todėl tenka laukti atsiimti savo prekių iš kurjerio autobusiuko. Vilnietis teigė, kad nepamena, kad taip kažkada būtų nutikę ir pajuokavo, kad „iki ko nuvaryta valstybė, siaubas“.

Primena deficitinį laikotarpį, eilės tęsis iki Kalėdų

Pasak skaitytojo Vaido, jam didžiulės eilės prie paštomatų ir ši situacija pasirodė panaši į tai, kai žmonės, deficito laikotarpiu, stovėdavo eilėse tam, kad gautų bananų. Jam nėra tekę to patirti.

„Man pirmas kartas, nors sako, jog jau kelis metus taip. Pakalbėjau su kurjeriais, tai sakė, kad iki Kalėdų, tikėtina, bus taip su visom pristatymo kompanijom“, – savo patirtimi dalinosi vyras. Vyras pastebėjo, kad atidavimo tvarka chaotiška.

„Atstovėjus eilę reikia pasakyti nurodyto maišo raidę (A, B, C ir t.t.), o tada vardą pavardę - kaip senais laikais arba poliklinikoje ir tada po maišus ir dėžes kapstosi, ieško. Procedūros nepaskubinsi, nes dar reikia kodukus suvest, pasirašyt. ID neprašo, tai teoriškai Kazlauskai ir Jonaičiai gali ir ne savo siuntas pasiimti.

Užsisakei, pvz., kavamalę, o gauni erotinę tinklinę kojinę ar panašiai“, – teigė vilnietis. Vilnietis sako, kad Lietuvoje šiuo metu yra tiesiog daug siuntų, per mažai paštomatų: „Prieš keliolika metų kokių būtum pasakęs, kad man siuntą į paštomatą, tai būtų įtariai/kreivai pažiūrėję, nes kas siunčia į PO box“, – papasakojo Vaidas.

Apie tai, kad siuntos yra neatvežamos ar peradresuojamos kitu adresu socialiniuose tinkluose dalinasi ir daugiau gyventojų. Štai vienas asmuo „Facebook“ grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ dalinasi, kad užsisakius siuntą į namus, kurjeriai prekę nuvežė į paštomatą, o po to ją dar kartą pervežė į kitą paštomatą, nors žmogus visą dieną buvo namuose.

„Buvo užsakyta šiandienai i namus. Sumokėti pinigai iki durų. Tai jie man per paštomatus mėtyti siuntą pradėjo“, – teigia pilietis.

Daugiau panašių atsiliepimų apie ne vietoje gautas siuntas galima rasti ir svetainėje atsiliepimai.lt.

Štai viena moteris pasakoja, kad sumokėjusi daugiau už „LP Express“ kurjerio paslaugą, kad šis prekę pristatytų į namus, siunta galiausiai vis tiek atsidūrė paštomate. Moteris taip pat skundžiasi, kad po praleisto kurjerio skambučio jos bandymai susisiekti buvo ignoruojami.

„Radau praleistą skambutį prieš 20 minučių. Skambinau kelis sykius, niekas neatsiliepė, galiausiai atmetė kitą skambutį. Galvojau paskambins tuomet pats. Jokių žinių negavau, dabar, po 3 valandų atėjo SMS, kad siunta paštomate!!! Tai už ką pinigus sumokėjau?? Galėjau sau pigiau pati atsisiųst tiesiai į paštomatą“, – teigia internautė.

Kiti internautai taip pat piktinasi, kad pasirinkę siuntas gauti į jų pasirinktus paštomatus, jie galiausiai yra peradresuojami.

„Nusivyliau pirkdama internetu. Klausia kur pristatyti, o nusiunčia (siuntą – aut. past.) į kitą miesto galą. Labai supykau, nes nuvažiavau tamsoje per kamščius, plius 30 kilometrų, sugaišau pusantros valandos“, – tvirtina kita internautė.

Panašių neigiamų atsiliepimų galima rasti ir apie kitas siuntų tarnybas.

„Labai nusivyliau „Omniva“. Jau ne pirmas kartas, kai gaunu siuntą ne į tą paštomatą, kur pasižymiu. Dabar turiu per visą miestą važiuoti gaišti savo brangų laiką, kad atsiimčiau siuntą nes „kurjeris taip nusprendė palikti kitam paštomate“ net nepranešė ar nepasiklausė“, – komentuoja vienas internautas apie savo patirtį su siuntų tarnyba „Omniva“.

Siuntas peradresuoja nepavykus susisiekti su gavėju arba užsipildžius paštomatams

Lietuvos pašto atstovas Lukas Simonas Zadarackas tvirtina, kad kai kuriais atvejais gavėjams nepavyksta pristatyti siuntų į namus todėl, kad, pavyzdžiui, gavėjo tiesiog nėra namuose.

Tokiu atveju, anot Lietuvos pašto atstovo, siunta yra perduodama į konkretų adresą aptarnaujantį pašto skyrių.

„Na, o jeigu į namus nepavyksta pristatyti „LP Express“ kurjerinės siuntos, pastaroji būna įdedama į artimiausią „LP Express“ paštomatą. Tiesa, jei kurjerinės siuntos nukreipimas į paštomatą klientams sukelia nepatogumų, jie gali susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo specialistais, kurie suderins pakartotinio siuntos pristatymo į namus laiką ir datą“, – aiškina L. S. Zadarackas.

Be to, Lietuvos pašto atstovas nurodo, kad siuntos į alternatyvius paštomatus nukreipiamos tik tada, kai pradinis pasirinktas paštomatas yra visiškai užpildytas ir nebeturi vietos naujoms siuntoms.

„Alternatyvus paštomatas yra parenkamas atsižvelgiant į atstumą – dažniausiai jis būna nutolęs kelis šimtus metrų nuo pirminio pasirinkto paštomato, o didžiausias atstumas niekada neviršija 2 kilometrų“, – teigia L. S. Zadarackas.

Tam antrina ir „Omnivos“ komunikacijos ir tvarumo vadovė Raimonda Strazdauskaitė-Žarnauskė, kuri teigia, jog ši siuntų tarnyba laikosi tokios pačios siuntų politikos.

„Ypač didžiųjų išpardavimų sezonu ir artėjant šventėms paštomatai būna pilni ir jau į vakarą neina įdėti naujų siuntų. Todėl, siekiant kuo skubiau pristatyti siuntą adresatui, kurjeriai nuveža ją į artimiausią kitą paštomatą, kuriame dar yra laisvų skyrelių.

Jeigu klientui netinka parinkta nauja vieta, jis gali kreiptis į klientų aptarnavimo specialistus ir paprašyti siuntą peradresuoti. Tokiu atveju nuvežame siuntą į pasirinktą paštomatą, tik pristatymas užtrunka ilgiau“, – aiškina R. Strazdauskaitė-Žarnauskė.

Be to, „Omniva“ atstovė atkreipia dėmesį, kad užsisakinėjant siuntas iš trečiųjų šalių elektroninių parduotuvių platformų, jose jau automatiškai gali būti nustatytas pagrindinis paštomatas Lietuvoje, į kurį ateina visos gyventojų užsakytos prekės.

„Nepriklausomai nuo kliento pasirinkto paštomato, gali siuntos keliauti ne ten, kur norisi. Tad visada kviečiame atidžiai pasižiūrėti ir savitarnoje patiems pasirinkti pageidaujamą prioritetinį paštomatą“, – įspėja R. Strazdauskaitė-Žarnauskė.

Nurodė datas iki kada dovanas gausite iki Kalėdų

Artėjant šventėms, dalis gyventojų baiminasi, kad siuntos su kalėdinėmis dovanomis paprasčiausiai nespės laiku jų pasiekti.

Lietuvos pašto duomenimis, kalėdiniu laikotarpiu siuntų kiekiai Lietuvoje išauga iki 50 proc., o „Omnivos“ duomenimis, pristatomų siuntų kiekis Lietuvoje išauga apie 30 proc.

Todėl siuntų tarnybų atstovai ragina gyventojus dovanomis pasirūpinti iš anksto ir nelaukti paskutinių dienų.

„Dėl didelio paštomatų skyrelių užimtumo, kai kurių siuntų pristatymas užtrunka ilgiau nei įprastai. Tai daugiausia liečia didžiuosius miestus, Vilnių ir Kauną. Tam, kad paspartintume siuntų atidavimą, jau pradėjome intensyvius budėjimus prie populiariausių paštomatų ir, netilpus siuntoms į paštomatą, jas klientams atiduodame tiesiai iš autobusiuko. Kviečiame nelaukti paskutinių dienų ar net kitos savaitės pabaigos, o jau dabar siųsti siuntas ir ramiai laukti švenčių“, – sako R. Strazdauskaitė-Žarnauskė.

O L. S. Zadarackas nurodo ir terminus iki kada reikėtų pasirūpinti savo siuntomis, kad jas gautumėte dar iki Kalėdų.

„Rekomenduojama paskutinė „saugi“ diena kalėdinių siuntų pristatymui per „LP Express“ paštomatus Lietuvos viduje, būtų gruodžio 20 d. Tą dieną į mūsų tinklo paštomatus įdėtos siuntos gavėjus tikrai pasieks dar iki Kalėdų“, – teigia L. S. Zadarackas.

„Kalbant apie siuntimą per pašto tinklą Lietuvos viduje, „saugi“ diena, iki kada išsiųstos kalėdinės siuntos pasieks gavėjus, yra gruodžio 18-oji“, – tęsia jis.

Tiesa, jei siuntinius siunčiate į užsienio valstybes, jomis, pasak „LP Express“ , pasirūpinti reikėtų dar anksčiau.

Štai, jei siunčiate siuntas į šalis, tokias kaip Didžioji Britanija, Norvegija, Airija, Nyderlandai ar Vokietija, šventiniu laikotarpiu jų kelionė trunka nuo 5 iki 10 kalendorinių dienų.

Be to, L. S. Zadarackas pažymi, kad jei siuntinys keliauja už Europos ribų, pavyzdžiui, į JAV, jis turėtų pasiekti gavėją per maždaug 2 savaites, o į Australiją siunta gali keliauti ir apie 3 savaites.

R. Strazdauskaitė-Žarnauskė taip pat primena gyventojams atidžiai laikytis siuntų įpakavimo rekomendacijų bei visada pateikti tikslius kontaktinius duomenis, kad būtų išvengta kuo daugiau netikėtumų.

„Atsiklijavus netvirtai prilipusiam adreso lipdukui, siunta pasimeta, tad užtrunka laiko, kol klientas kreipiasi ir pradedame jos paiešką. Taip pat gauname netinkamai supakuotų siuntų, dėl kurių stringa automatinis siuntų skirstymas. Situacijų būna įvairių, ir natūralu, kad kuo daugiau siuntų, tuo daugiau ir klientų užklausų. Noriu atsiprašyti visų, kam tenka palaukti mūsų atsakymo, arba pristatydami siuntą užtrunkame ilgiau nei įprastai“, – sako R. Strazdauskaitė-Žarnauskė.