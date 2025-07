Paluckui – Nausėdos „ultimatumas“: turi dvi savaites

Pasak prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono, šalies vadovo pasitikėjimas ministru pirmininku yra „gerokai susvyravęs“.

Prezidentas Paluckui davė „ultimatumą“

Po susitikimo F. Jansonas teigė, kad naujausia viešai paskelbta istorija yra pirmoji, kurioje kalbama apie galimai neteisėtus veiksmus, padarytus jau tada, kai Gintautas Paluckas užėmė premjero postą.

„Prezidento vertinimu, tai yra pirmoji istorija, kuri kalba apie įvykius, padarytus jau tada, kai G. Paluckas ėjo premjero pareigas. Tai daro įtaką prezidento pozicijai ir požiūriui“, – komentavo F. Jansonas.

Dėl šios priežasties prezidentas paprašė G. Palucko per artimiausias dvi savaites arba argumentuotai atsakyti į visuomenei kylančius klausimus, arba apsvarstyti tolimesnes galimybes eiti premjero pareigas.

Paluckas: pasistengsiu išnaudoti duotą laiką produktyviai

Po susitikimo su prezidentu, premjeras Gintautas Paluckas patvirtino, kad aptarė pagrindinę pastarųjų dienų aktualiją, kuri kilo jam jau einant ministro pirmininko pareigas.

„Šiandien su prezidentu aptarėme pagrindinę aktualiją. Kaip ir buvo minėta, tai nutiko man jau einant ministro pirmininko pareigas. Todėl būtina pateikti visą informaciją visuomenei – apie visas aplinkybes: kaip buvo gauta parama, kaip buvo perleistos akcijos, ar projektas yra realizuojamas, gyvybingas ir kaip jo rėmuose atsirado UAB „Garnis“, – kalbėjo premjeras.

Pasak G. Palucko, šiam tikslui yra skirtas laikas, kuriuo jis ketina pasinaudoti: „Tam yra skirtas laikas, ir aš tą laiką tikrai pasistengsiu išnaudoti produktyviai, pasitelkdamas man prieinamą informaciją.“

Premjeras taip pat pridūrė, kad nors įmonės atstovai jau kreipėsi į žiniasklaidą, būtini ir jo paaiškinimai.

„Žinau, kad įmonės vadovai jau yra surinkę informaciją ir pateikę ją žiniasklaidai, tačiau, be jokios abejonės, reikalingi bus ir mano paaiškinimai. Esu pasirengęs tai padaryti“, – pažymėjo G. Paluckas.

Kaip skelbta anksčiau, vos pernai įkurta premjero Gintauto Palucko brolienės Virginijos Paluckienės bendrovė „Dankora“ gavo europinę paramą ir už didžiąją dalį jos įsigijo prekių iš ministrui pirmininkui dalinai priklausančios įmonės „Garnis“, skelbia visuomenininkas Andrius Tapinas.

Paaiškėjus šiai informacijai, socialdemokratų frakcijos lyderis Remigijus Motuzas užsiminė, jog apie premjero situaciją artimiausiu metu ketinama diskutuoti su koalicijos partneriais. Savo ruožtu G. Paluckas trečiadienio vakarą pranešė ketinantis pasitikrinti pasitikėjimą Seime.

G. Paluckas: pateikta informacija man buvo nemenkas siurprizas

Savo ruožtu premjeras sako, kad yra pasiruošęs per prezidento duotą laikotarpį atsakyti į visus klausimus. Visgi, neslėpė politikas, jis vis dar jaučiasi puolamas oponentų.

„Šiandien vyksta didelis politinių oponentų puolimas ir tai tikrai nėra labai paprasta ir psichologiškai ištverti ne tik man (nors esu patyręs politikas), bet ir mano artimiesiems, mano verslo partneriams ir kitiems susijusiems žmonėms“, – teigė Vyriausybės vadovas.

„Bet koks sprendimas, kurį aš pats asmeniškai priimsiu, turi pasekmes: ir koalicijai, ir Vyriausybei, ir partijai. Todėl šiandien galiu pasakyti, kad aš vertinu visas galimybes labai rimtai, tačiau man labai svarbu partijos pasitikėjimas ir koalicijos partnerių pasitikėjimas. Į iškeltus klausimus, kurie yra šios dienos aktualijos, aš esu pasiruošęs atsakyti. Ar tų atsakymų pakaks ar ne – pirmiausiai koalicijai, prezidentui – mes pamatysime“, – teigė premjeras.

Premjeras G. Paluckas sako, jog jį nustebino viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, susijusi su jo brolienės įmone. „Dankora“ direktorius Eltai sakė nežinojęs, jog sudaromas sandoris su premjerui dalinai priklausančia įmone. Vis dėlto, pats G. Paluckas tikino, jog bent jau jo brolis tikrai turėjo žinoti apie viešajame konkurse dalyvavusio „Garnio“ veiklą.

„Įmonių veikloje nedalyvauju, todėl ta informacija man buvo nemenkas siurprizas, tačiau žinau, jog mano brolis tikrai žinojo apie „Garnis“ kuriamus produktus, nes aš pats jį buvau apie tai informavęs po įmonės įsteigimo“, – po susitikimo su prezidentu sakė ministras pirmininkas.

Pasiūlė Paluckui pasitikrinti politinį pasitikėjimą

Trečiadienį G. Nausėda paskambino G. Paluckui ir pasiūlė pasitikrinti politinį pasitikėjimą Seime.

„Teisėsaugos institucijų atliekami tyrimai, tikiu, duos atsakymus į esminius klausimus, tačiau kartu svarbu žinoti, ar premjeras ir ši Vyriausybė tebeturi pakankamą palaikymą Seime.

Artėja itin svarbi Seimo rudens sesija, kurios metu bus tvirtinamas 2026 metų valstybės biudžetas ir rekordinės išlaidos gynybai, esame sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, todėl politinis neapibrėžtumas nėra priimtinas“, – sakė prezidentas.

Tai jis padarė paaiškėjus naujai informacijai apie G. Palucko įmonę „Garnis“.

„Dankora“ gavo beveik 173 tūkst. eurų paramą

Trečiadienį visuomenininkas Andrius Tapinas savo tinklaraštyje platformoje „Substack“ pranešė, kad pernai Klaipėdos rajone įsteigta „Dankora“ gavo beveik 173 tūkst. eurų paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamos programos LEADER, ji buvo skirta plėsti elektromobilių ir laivų įkrovimo infrastruktūrą Drukių kaime.

Iš pradžių įmonės akcininku buvo Kostas Mikalajūnas, vėliau pardavęs savo akcijas premjero brolio Dano sutuoktinei Virginijai Paluckienei, dirbančiai Palangos kurorto muziejaus direktore.

2025 metų vasarį „Dankora“ paskelbė pirkimą įsigyti baterijų sistemoms su dviem inverteriais. Pirkimą laimėjo vienintelė jame dalyvavusi įmonė „Garnis“, kurioje G. Paluckas turi 49 proc. akcijų.

BNS rašė, kad pernai įsteigtas „Garnis“, kurio likusias akcijas valdo premjero verslo partneris Mindaugas Milašauskas, figūruoja ir anksčiau skelbtame žurnalistiniame tyrime, kuriame žurnalistinių tyrimų centras „Siena“ ir A. Tapino įkurta „Laisvės TV“ atskleidė, jog minima bendrovė G. Paluckui būnant premjero gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.

Premjerui ir M. Milašauskui priklauso ir kita panašioje srityje ilgiau veikianti įmonė „Emus“, todėl kelti klausimai, ar paskolos „Garniui“ lėšos nebuvo neteisėtai panaudojamos „Emus“, negalėjusios gauti lengvatinės paskolos iš ILTE dėl per ilgos veiklos trukmės, naudai.

Dėl šios istorijos ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo ruožtu aiškinasi, ar premjeras neturėjo nusišalinti, kai Vyriausybėje priiminėjo su ILTE susijusius sprendimus.

Tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atskirame tyrime aiškinasi premjero ryšius su verslininku Darijumi Vilčinsku, aplinkybes G. Paluckui praeitame dešimtmetyje perkant nekilnojamąjį turtą ir vystant įmonę „Sagerta“, kurią finansavo D. Vilčinsko atstovaujama bendrovė „Uni Trading“.

Praėjusią savaitę „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ taip pat pranešė, kad atlyginti priteistą 16,5 tūkst. žalą Vilniaus savivaldybei vadinamojoje žiurkių byloje premjeras baigė tik šių metų liepą, pervedęs likusius 4,9 tūkst. eurų.

Be to, kita žurnalistų komanda „Redakcija“ paviešino istoriją, kad 2009–2014 metais G. Paluckas buvo patekęs į miglotą sklypo Laurų gatvėje, Vilniuje, įsigijimo istoriją. Didžiąja dalimi valstybiniame miške buvo suformuotas penkių arų sklypas ir į jį atkurtos nuosavybės teisės. Po to sklypą skubiai įsigijo G. Paluckas ir Genovaitė Arlauskienė, jame norėję vykdyti statybas. Gindami viešąjį interesą, prokurorai per teismą valstybės mišką sugrąžino valstybei.