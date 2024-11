Paluckas teigia kol kas negalįs atsakyti, ar LVŽS bus pakviesti į koaliciją: tai paaiškės tik penktadienį

„Pirmiausia mes pagal grafiką pabaigsime susitikimus su visais, su kuriais planavome pasikalbėti. Na ir tada atitinkamai padarę tam tikras išvadas, išanalizavę ir priėmę tam tikrą sprendimą, ką galų gale kviečiame į koaliciją atitinkamai tokį susitikimą organizuotume“, – po susitikimo su LVŽS sakė G. Paluckas.

Todėl, pasak jo, pirmiausia norima susitikti su visomis į konsultacijas pakviestomis partijomis.

„Šiandieną mes kalbamės dvišaliais pagrindais, tai yra, nevertindami plačiai iš karto visų kitų mėginimų sugyventi ir panašiai. Pirmiausiai reikia sugyventi, ką apie socialdemokratų programą mano „valstiečiai“, demokratai ir visi kiti. Nuo to atsispyrus bus galima šnekėti apie tai, kas gali sudaryti tvarią, rimtą ir svarbiausia linkusią įgyvendinti programą Vyriausybę ir koaliciją“, – pabrėžė G. Paluckas.

„Kas yra kviečiami, kas nėra kviečiami, paaiškės, matyt, tik penktadienį, nes šeštadienį mes turėsime savo partijos taryboje pasitvirtinti koalicinę sutartį“, – pridūrė jis.

Anot jo, susitikimas su „Nemuno aušra“ planuojamas trečiadienį, o su Liberalų sąjūdžiu ketvirtadienio rytą.

Pasak jo, susitikime su LVŽS buvo kalbama ir apie galimus postus.

„Kalbėjome ir apie pozicijas, tai visiškai natūralu, kas galėtų, kas norėtų, kas būtų pasiruošęs imtis kokios atsakomybės už kokią politinę sritį. Taip kad buvo aptarti ir Vyriausybės formavimo principai tam tikri, ir Seimo komiteto, Seimo vadovybės dalykai“, – akcentavo į premjero postą projektuojamas politikas.

„Siekiame koalicijos, kuri būtų 80+ mandatų skaičiumi tam, kad ji būtų tvari“, – akcentavo jis.

Pasak G. Palucko, siekiama, kad būsimos valdančiosios koalicijos sutartis būtų sudaryta be jokių išlygų.

„Siekiame koalicinės sutarties be jokių žvaigždučių ir išlygų. Tam kad nekiltų po to nesusipratimų, kas dėl ko nesutarė, kas dėl ko stengėsi per daug ar per mažai“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad tęsiantis diskusijoms dėl būsimos valdančiosios koalicijos, antradienį LSDP derybinė grupė susitiko su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais, vėliau įvyko susitikimas ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Visgi, ar pavyks suburti koaliciją kartu su „Vardan Lietuvos“ ir LVŽS – neaišku. Buvę bendražygiai – demokratų pirmininkas Saulius Skvernelis bei „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis – dar iki rinkimų viešai vaidijosi ir neslėpė tarpusavio nesutarimų. Savo ruožtu antradienį „Vardan Lietuvos“ valdyba iškėlė tam tikrus lūkesčius būsimiems koalicijos partneriams, kurių, anot partijos pirmininko, LVŽS neatitinka.

LSDP su minėtomis partijomis yra pradėję derybas dėl būsimos koalicijos formavimo – konsultuotis politinių jėgų lyderiai sutarė dar rinkimų naktį. Tiesa, praėjusią savaitę LSDP prezidiumas nutarė inicijuoti konsultacijas ir su Liberalų sąjūdžiu bei „Nemuno aušra“. LSDP teikiamas kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas pranešė, kad su šių jėgų lyderiais ketinama susitikti trečiadienį.

Naujajame Seime LSDP iškovojo 52 mandatus, „Vardan Lietuvos“ – 14, LVŽS – 8 vietas parlamente. Tuo metu „Nemuno aušra“ turės 20 atstovų Seime, liberalai – 12.