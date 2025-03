Paluckas: 300 mln. eurų valstybės įnašo į antrąją pakopą būtų galima nukreipti gynybai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlo, kad 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU) siekiantį valstybės prisidėjimą galima būtų keisti įmokoms taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata (GPM).

„Dėl valstybės pagalbos, įnašo arba prisidėjimo prie pensijų kaupimo – iš tikrųjų yra svarstymas, nes mes turime dvi galimybes: arba tuos pinigus nukreipti viešosioms reikmėms, tame tarpe ir gynybai virš 300 mln. per metus, arba, kaip siūlo pensijų fondai – jie patys investuotų tas sumas per gynybos fondą arba infrastruktūros fondą į valstybės poreikius, bet atitinkamai valstybė per daug metų grąžintų tuos pinigus su tam tikra grąža ir jie grįžtų pensininkams“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Paluckas.

Pensijų fondai anksčiau skelbė, kad, išlaikius stabilią antrąją pensijų pakopą, šiuo metu 1,1 mlrd. eurų siekiančios fondų investicijos Lietuvoje 2028 m. galėtų pasiekti 3,6 mlrd. eurų sumą per metus, taip šalies viduje investuojamo turto dalį išauginant iki 25 proc.

„Tą pasiūlymą patys pensijų fondai yra sugeneravę, kad, jeigu paliekame tą (valstybės – ELTA) priemoką, tai tuos pinigus jie nukreipinėja toms reikmėms, ką mato valstybė. Tiesiog per daug metų jie grįžtų su grąža tiems žmonėms, kurie lieka dalyvauti pensijų kaupime“, – pridūrė premjeras.

SADM taip pat siūlo nustatyti 12 mėn. langą su galimybe kaupiantiesiems pasitraukti iš sistemos, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, sunkiai sergant, iš kaupimo leisti pasitraukti neapmokestinamai išsiimant visą sumą.

Pasak G. Palucko, konkretus laikotarpis, kuriuo kaupiantieji galėtų pasitraukti iš kaupimo, yra „antraeilis klausimas“, mat apsisprendusieji pasitraukti iš kaupimo galės priimti tiek per 12, tiek per 24 mėnesius.

„Svarbiausia priimti tuos pagrindinius sprendimus, kad nebūtų automatinio įtraukimo, kad iš tikrųjų būtų galimybė pasitraukti ir, atitinkamai, kada ir kokios periodinės išmokos sutartys bus sudaromos sukakus pensiniam amžiui“, – akcentavo Vyriausybės vadovas.

ELTA primena, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė siūlo lankstesnę kaupimo antrojoje pensijų pakopoje sistemą.

Siūlymais ketinama atsisakyti automatinio įtraukimo, jį keičiant savanorišku apsisprendimu kaupti. Numatyta galimybė prie darbuotojų pensijos savanoriškai prisidėti ir darbdaviams, tai darantiems leidžiant naudotis pelno mokesčio lengvata.

Siekiant sutaupyti, būtų atsisakyta valstybės įnašo prie kaupimo ir jis keičiamas pigiau kainuosiančia GPM lengvata pačioms įmokoms – lengvatos lubos siektų šiuo metu iš valstybės biudžeto mokamos paskatos kaupti dydį, t.y. 365 eurų per metus.

Norint lėšas atsiimti iki pensinio amžiaus, GPM būtų taikomas tik tiems gyventojams, kuriems iki šio amžiaus liko mažiau nei 5 metai ir kurie turi sukaupę iki vieno anuiteto siekiančias sumas, taip pat, pagal šalies vadovo siūlymą, norintiesiems vieną kartą bet kuriuo metu atsiimti iki 25 proc. sukaupto turto.

GPM būtų netaikomas, kai visas sukauptas lėšas nori išsiimti 70-100 proc. dalyvumo netekę gyventojai, turintieji sunkią ligą, įtrauktą į Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sudarytą sąrašą, ar nustatytą paliatyvios pagalbos poreikį.