Palangoje prasideda Japonijos kultūros festivalis, vyks bonsų ir meno paroda

Anot organizatorių, trijų dienų festivalis vyks trijose skirtingose miesto erdvėse: kurorto muziejuje, Palangos bei kurhauzo koncertų salėse.
Festivalio svečiai galės stebėti įvairius pasirodymus, mokytis kaligrafijos, sudalyvauti arbatos gėrimo ceremonijoje ar persirengti prabangiais japoniškais kimono.
Renginio organizatoriai taip pat numato galimybę lankytojams su visu makiažu bei šukuosena pavirsti geiša.
Festivalio metu numatoma bonsų meno bei samurajų šarvų kolekcijų parodos, susitikimai su bonsų augintojais bei kultūros puoselėtojais.
