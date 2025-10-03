Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palangoje prasideda Japonijos kultūros festivalis, vyks bonsų ir meno paroda

2025-10-03 07:12 / šaltinis: BNS
2025-10-03 07:12

Palangoje penktadienį prasideda Japonijos menų ir kultūros festivalis, kurios metu vyks bonsų ir meno kūrinių paroda.

Palangoje prasideda Japonijos kultūros festivalis, vyks bonsų ir meno paroda (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

0

Anot organizatorių, trijų dienų festivalis vyks trijose skirtingose miesto erdvėse: kurorto muziejuje, Palangos bei kurhauzo koncertų salėse.

Festivalio svečiai galės stebėti įvairius pasirodymus, mokytis kaligrafijos, sudalyvauti arbatos gėrimo ceremonijoje ar persirengti prabangiais japoniškais kimono.

Renginio organizatoriai taip pat numato galimybę lankytojams su visu makiažu bei šukuosena pavirsti geiša.

Festivalio metu numatoma bonsų meno bei samurajų šarvų kolekcijų parodos, susitikimai su bonsų augintojais bei kultūros puoselėtojais. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

