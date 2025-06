Palanga piktina gyventojus kainomis: brangiau nei Graikijoje, Turkijoje ar net Ispanijoje?

Norint apsistoti apartamentuose Palangoje 2 suaugusiems žmonėms su 1 miegamuoju, vonios kambariu ir virtuve standartinį birželio savaitgalį (žiūrėta birželio 13-15 dienomis) 2 naktims apgyvendinimo platformoje „Booking“ pigiausiai kainuotų 88 eurus.

O siūlomi apartamentai yra vos 0,6 kilometro nuo pajūrio miesto centro ir Palangos gintaro muziejaus.

„Airbnb“ apgyvendinimo platformoje šiomis birželio dienomis galima rasti ir pigesnį būstą, kuris už 2 naktis atsieitų 82 eurus. Tiesa, šie apartamentai yra kiek toliau nuo miesto centro, tačiau gana netoli Palangos autobusų stoties.

Didžiausias pasirinkimas renkantiems keliauti Palangoje laukia tų gyventojų, kurie apsistoti ketina už vidutiniškai 150-300 eurų. Kadangi būtent už tokią kainą apartamentų pasirinkimas „Airbnb“ platformoje birželio mėnesį Palangoje yra didžiausias. Nemažai tokių vietų galima rasti ir „Booking“ platformoje.

Už dvi naktis kainuoja net 1495 eurus

Patys brangiausi apartamentai šiomis dienomis birželį „Airbnb“ platformoje kainuoja net 1495 eurus už 2 naktis, o už tokią kainą poilsiautojams siūloma išsinuomoti visą namą.

Tuo metu, „Booking“ platformoje brangiausiai už šį birželio savaitgalį gyventojai galėtų sumokėti išsinuomoję vilą su privačiu baseinu ir sūkurine vonia. O už tokius apartamentus gyventojams už nakvynes tektų pakloti net 1708 eurus.

Atsitiktinį liepos mėnesio savaitgalį (liepos 18-20 dienomis) „Booking“ platformoje pigiausius apartamentus 2 suaugusiems visam savaitgaliui galima rasti už 92 eurus. O „Airbnb“ platformoje už 75 eurus.

Vidutiniškai daugiausiai apartamentų galima rasti taip pat už 150-300 eurų už 2 naktis, o brangiausius apartamentus šį liepos mėnesio savaitgalį Palangoje „Booking“ platformoje galima rasti už 1608 eurus.

Kiek pigiau apsistoti Palangoje galima rugpjūčio mėnesį. Štai atsitiktinį rugpjūčio savaitgalį (rugpjūčio 22-24 dienomis) pigiausiai per „Airbnb“ platformą 2 suaugusiems 2 nakvynėms galima taip pat apsistoti už 75 eurus, o „Booking“ platformoje apartamentus išsinuomoti galima ir nuo 74 eurų.

Kurortas Turkijoje gerokai pigesnis

Viena dažniausiai lietuvių keliaujamų užsienio krypčių atostogų metu – Turkija. O ir apgyvendinimo kainos šios šalies kurorte Antalijoje stebėtinai mažesnės nei Palangoje.

Štai tą patį birželio savaitgalį praleisti šiame mieste 2 suaugusiems žmonėms už 2 naktis galima nuo 52 eurų „Airbnb“ platformoje, o „Booking“ platformoje už 77 eurus (su privačiu vonios kambariu, dvigule lova ir virtuve). Tiesa, verta pastebėti, jog siūlomi apartamentai yra patys pigiausi ir paprasčiausi, tačiau pasiūlymų už tokias kainas pastebimai daugiau nei Palangoje.

Liepos mėnesio savaitgalį pigiausiai šiame Turkijos kurorte „Airbnb“ platformoje galima apsistoti už 70 eurų, o „Booking“ platfarmoje galima rasti apartamentus už 79 eurus.

Tuo metu rugpjūčio mėnesį pigiausiai šiame Turkijos kurorte „Airbnb“ platformoje galima apsigyventi už 52 eurus, o „Booking“ – už 73 eurus.

Pigiau apsistoti galima ir Graikijoje

Kita lietuvių ir viso pasaulio turistų mėgstama lankyti vieta – Atėnai. O ir šiame mieste apgyvendinimo platformose galima rasti pigesnių apgyvendinimo vietų nei Palangoje.

Štai norintys savaitgaliui nuvykti pailsėti į Atėnus birželio mėnesį 2 suaugę asmenys už paprasčiausius apartamentus su miegamuoju, virtuve ir vonios kambariu „Booking“ platformoje gali rasti nuo 50 eurų, o „Airbnb“ platformoje nuo 59 eurų.

Liepos mėnesį šios kainos kiek išauga ir „Booking“ platformoje siekia 65 eurus, o „Airbnb“ platformoje – 63 eurus.

O rugpjūčio mėnesį tokius apartamentus 2 suaugusiems visam savaitgaliui Atėnuose galima rasti nuo 59 eurų „Airbnb“ platformoje ir 64 eurų „Booking“ platformoje.

Įvertino kainų lygį Palangoje

„Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė sako, kad viena iš pagrindinių priežasčių dėl ko kainos lietuviškame kurorte kartais gali būti didesnės nei užsienyje yra tai, jog Palangoje apgyvendinimo įstaigų pasiūla yra ribota.

„Jeigu pavyksta už aukštesnes kainas mūsų pajūrio nuomotojams rasti žmonių, kurie nusprendė vis tiek jas mokėti ir praleisti savo savaitgalį, tai nėra jokios priežasties tų kainų mažinti. Ir čia, matyt, pagrindinė priežastis yra ta, kad mūsų kurortuose pasiūla yra pakankamai ribota“, – teigia ekonomistė.

Ji priduria, kad didesnes kainas Palangoje lemia ir ribotos galimybės plėsti apgyvendinimo vietų skaičių, dėl ko padaugėjus keliaujančiųjų srautui vasarą, ženkliai apriboti kainų augimo nepavyksta.

Tuo metu, „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas atkreipia dėmesį, jog toks kurortas, kaip Antalija taip pat pritraukia ne tik lietuvius, bet ir daugybę kitų užsienio turistų.

O turint omenyje tai, jog šiam kurortui tenka konkuruoti ir su kitomis populiariomis poilsio vietomis, kaip Egiptas, Graikija ar Ispanija, kaina tampa ypač svarbiu turistų pasirinkimo aspektu.

Be to, „Luminor“ ekonomistas pabrėžia, kad poilsiautojai, priešingai nei Palangoje, į Antaliją ar Atėnus keliauja ilgesniam atostogų laikotarpiui, o tai turi įtakos ir kainoms.

„Palanga šiuo požiūriu yra visiška priešingybė, nes į Palangą jau dabar beveik išimtinai vyksta Lietuvos piliečiai. (...) Palanga taip pat gyvena savaitgaliniu režimu. Jeigu tai yra ilgesnio laikotarpio viešnagė, tai automatiškai kainos būna pigesnės, kartais ženkliai pigesnės. O savaitgalį, be abejo, tos kainos kyla labai stipriai“, – pabrėžia Ž. Mauricas.

Ž. Maurico teigimu, užsienio turistams Palangos kainos ir kokybės santykis taip pat nėra pats geriausias. O tai lemia ir tai, jog Palanga turi ribotą kiekį kultūros paveldo ar gamtos objektų. O ir kainos mūsų šalyje pastaruoju laikotarpiu kilo itin sparčiai.

„Lietuvoje maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų kainos kilo sparčiausiai per pastarąjį penkmetį Eurozonoje ir netgi sparčiausiai Baltijos šalyse“, – aiškina „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas.

Tiesa, pašnekovas mano, jog Palangos kurortas labiau yra orientuotas į vietinę nei užsienio rinką, todėl ilgainiui, pasak Ž. Maurico, užsienio turistų Palangoje turėtų vis labiau mažėti.

„Palanga kainos ir kokybės santykiu, ko gero, nėra nei pirmas, nei antras, nei trečias turistų pasirinkimas iš Vakarų Europos“, – teigia jis.

„Luminor“ vyriausiojo ekonomisto aiškinimu, itin daug įtakos Palangos nekilnojamojo turto ir apskritai kainoms turi ir tai, jog vis daugiau žmonių superka nekilnojamąjį turtą šiame pajūrio kurorte, ketindami jame apsigyventi.

„Ypač per kovidą, žmonės susipirko labai daug nekilnojamojo turto, kurį, gal buvo lūkestis, kad jie naudos savaitgalinėms išvykoms. Bet pardavimų, ir dėl geopolitinių priežasčių, ir palūkanų kėlimų, nebuvo. Ir kodėl jų nebuvo? Todėl, kad jie (žmonės – aut. past.) nori ten gyventi arba jau gyvena. Tai jie laiko tą turtą ir dalyje atvejų jo net nenuomoja – jo nėra rinkoje“, – sako Ž. Mauricas.

I. Genytė-Pikčienė taip pat pažymi, kad pastaraisiais metais pastebima, jog ir patys lietuviai vis dažniau ir dažniau renkasi atostogas praleisti ne Lietuvoje o užsienio šalyse, o tai nulemia daugybė priežasčių, įskaitant ir kainų dydį.

„Prisiminkime 2022-2023 metus, kai patyrėme tikrai labai spartų kainų kilimą Lietuvoje, tai Lenkija buvo visai palanki alternatyva, planuojantis atostogas. Tai tas, kad lietuviai keliauja ir renkasi kitas šalis irgi gali siųsti tam tikrus signalus mūsų apgyvendinimo sektoriui“, – akcentuoja „Artea“ banko ekonomistė.

O Ž. Mauricas prideda, kad neretai lietuviai atostogauti renkasi ir kaimyninės Latvijos pajūrio kurortuose, kur kainos dažniausiai būna ženkliai mažesnės nei Lietuvoje.

Be to, ekonomistai sutaria, kad daug įtakos turi ir vasaros sezono trumpumas Lietuvoje, kuomet turistų srautai būna didžiausi per visus metus.

„Rudenį, žiemą ir pavasarį, turistų srautas gerokai sumažėja ir natūralu, kad verslininkai, kurie nuomoja nekilnojamą turtą pajūryje, stengiasi kažkaip užsitikrinti pajamų ir likusiems sezonams“, – sako I. Genytė-Pikčienė.