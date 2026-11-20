Apie degantį automobilį pranešta 2.10 valandą. Giraitės kaime automobilyje „Bentley Bentayga“ kilo gaisras. Apdegė 2016 metais pagaminto automobilio priekinė dalis. Įtariamas padegimas.
Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, atvykus ugniagesiams automobilis „Bentley“ degė atvira liepsna. Išdegė variklio skyrius, apdegė ir aprūko salonas, skilo stiklai, vandeniu sulietas salonas.
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