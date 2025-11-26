Pabradėje atidaroma nauja JAV karių karinė infrastruktūra

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), oficialiai atidaromą kompleksą sudaro trys kareivinės, daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis, valgykla, techninio aptarnavimo zona ir kiti objektai.
Statant naują infrastruktūrą, buvo rengti ir inžineriniai tinklai – vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, dujų ir elektros energijos sistemos, sujungtos su artimiausio civilinio miesto tinklais. Taip pat rekonstruota geležinkelio rampa, įrengta krovinio iškrovimo zona, sutvarkyti esami keliai bei nutiesti nauji keliai.
Spalio pradžioje į Lietuvą atvykusi jau 12-oji JAV karinių pajėgų rotacija jau persikėlė į naują nuolatinę infrastruktūrą Pabradėje. Iki tol amerikiečių kariai buvo dislokuoti konteinerinėje „Herkaus“ stovykloje.
2023 metų rugsėjį pradėtą projektą finansavo KAM ir NATO, įgyvendino įmonė „Merko statyba“.
