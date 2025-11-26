 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pabradėje atidaroma nauja JAV karių karinė infrastruktūra

2025-11-26 06:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 06:15

Pabradėje trečiadienį atidaroma nauja karinė infrastruktūra, skirta Lietuvoje dislokuotiems Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariams.

NATO pratybos Pabradėje (nuotr. SCANPIX)

Pabradėje trečiadienį atidaroma nauja karinė infrastruktūra, skirta Lietuvoje dislokuotiems Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariams.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), oficialiai atidaromą kompleksą sudaro trys kareivinės, daugiafunkcis centras su sporto sale ir mokymo klasėmis, valgykla, techninio aptarnavimo zona ir kiti objektai.

REKLAMA

Statant naują infrastruktūrą, buvo rengti ir inžineriniai tinklai – vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, dujų ir elektros energijos sistemos, sujungtos su artimiausio civilinio miesto tinklais. Taip pat rekonstruota geležinkelio rampa, įrengta krovinio iškrovimo zona, sutvarkyti esami keliai bei nutiesti nauji keliai.

REKLAMA
REKLAMA

 Spalio pradžioje į Lietuvą atvykusi jau 12-oji JAV karinių pajėgų rotacija jau persikėlė į  naują nuolatinę infrastruktūrą Pabradėje. Iki tol amerikiečių kariai buvo dislokuoti konteinerinėje „Herkaus“ stovykloje.

2023 metų rugsėjį pradėtą projektą finansavo KAM ir NATO, įgyvendino įmonė „Merko statyba“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų