Paauglio rusiškai nekonsultavęs Slušnys įsitikinęs, kad rusakalbiams pataikaujame per ilgai: „Reikia suprasti 1 dalyką“

L. Slušnys buvo iškviestas paauglio konsultacijai. Vaikas kalbėjo tik rusiškai. Psichiatras kalbėti rusiškai atsisakė, bet pasiūlė alternatyvą – tegul vertėjauja vaiko teisių specialistai.
„Šiuo atveju buvo vaiko teisių specialistai ir aš sakau: tai gerai, sakau, ar jūs mokate rusų kalbą? Taip, mes mokam. Tai gerai, sakau, jūs vertėjaukit. Ir, pasirodo, šitas sakinys buvo didžiausias smūgis, nes paslauga normaliausiai įvyko, normaliausiai konsultavau, uždavinėjau lietuviškai klausimus, tam vaikui vertė, kalbėjosi su juo, išsiunčiau vaiką į ligoninę“, – pasakojo L. Slušnys.
Atsisakė paauglį konsultuoti rusiškai
Po kurio laiko psichiatras sužinojo, kad yra apskųstas, nes su jaunuoliu nekalbėjo rusiškai. Beje, konsultuotas paauglys gimęs, augęs Lietuvoje ir čia lankęs mokyklą.
„Aš manau, kad įžeidžiau vaiko teisių specialistės – kažkurios ar abiejų – ego. Iš tiesų pažeidžiau kažkokius... Užkabinau emocijas ir dėl to prasidėjo visas šitas šaršalas bei skundai prieš mane. Reikia suprasti vieną dalyką: šiandien ateina jauna karta medikų – ne tik medikų, ir mokytojų, visa jauna karta, – kuri rusų kalbos nemoka visiškai. Jiems ji yra kaip paukščių kalba. Ir jie kartais atpažįsta paukščius geriau negu rusų kalbos žodžius“, – sakė L. Slušnys.
Psichiatras mano, kad Lietuvoje rusakalbiams pataikaujama per daug ir per ilgai.
„Kodėl, būtinai atėjus į skyrių ir gaunant paslaugas, mes turime suprasti rusakalbį? Mes neturime. Niekas nereikalauja iš mūsų surasti vokiškai kalbantį, niekas nereikalauja suprasti angliškai kalbantį, bet rusiškai – tai būtinai turim surasti“, – tikino L. Slušnys.
Supykdė Ingą Ruginienę
Psichiatro nusistatymas nekalbėti rusiškai labai supykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministrę, buvusią premjerę Ingą Ruginienę. L. Slušnys, anot jos, nesuteikė tinkamų paslaugų žmogui, kurių jam būtinai reikėjo.
„Čia esmė yra ne apie kalbą. Esmė: jeigu žmogus miršta tau gatvėje, tai tu turbūt neklausinėji nei kokia jo šeiminė padėtis, finansinė padėtis, kokia kalba kalba – tu tiesiog jam suteiki pagalbą, o po to jau galima aiškintis kitus dalykus. Tai va čia ir šiek tiek neatskiriame, nueiname į detales, visiškai bereikšmes detales, kurios yra visiškai nesvarbios. Bet prarandame esmę, prarandame empatiją ir per tai prarandame galimybę išgelbėti mūsų vaikus“, – sakė I. Ruginienė.
Santaros klinikos, kuriose L. Slušnys dirba, specialistui jokių pastabų neturėjo. Gydymas suteiktas tinkamai.
„Lietuvoje man niekas neuždraus niekada niekaip kalbėti. Kalbėsiu kada norėsiu, kiek norėsiu ir kaip norėsiu, išlaikydamas, aišku, pagarbą ir visus kitus dalykus“, – sakė psichiatras.
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