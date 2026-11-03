Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kokio įvertinimo sulaukė „Delfi.ru“

2026-11-03 14:07 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 14:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujienų portalas „Delfi.ru“ tapo vienu iš Lietuvos nominantų prestižiniuose Peterio Greste Baltijos žodžio laisvės apdovanojimuose, pranešė „Delfi“. Šių metų laureatai bus paskelbti lapkričio 5 dieną Rygoje.

Žiniasklaida (nuotr. Dainiaus Labučio)

Naujienų portalas „Delfi.ru“ tapo vienu iš Lietuvos nominantų prestižiniuose Peterio Greste Baltijos žodžio laisvės apdovanojimuose, pranešė „Delfi“. Šių metų laureatai bus paskelbti lapkričio 5 dieną Rygoje.

REKLAMA
0

Apdovanojimas skiriamas organizacijoms ir asmenims už reikšmingą indėlį į žodžio laisvės apsaugą bei skatinimą Baltijos šalyse.

„Delfi.ru“ vyriausiojo redaktoriaus Olego Jerofejevo teigimu, daugiau nei du dešimtmečius veikiantis portalas siekia suteikti alternatyvą priešiškų šalių propagandai rusų kalba informaciją skaitantiems žmonėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Puikiai suprantame, kad rusų kalba šiais laikais – jautrus klausimas. Tačiau faktai rodo, kad Lietuvoje turime daugybę žmonių, būtent šia kalba vartojančių informaciją ir, jei nenorime, kad jie vadovautųsi tuo, ką perša priešiškų šalių propaganda, turime pasiūlyti jiems alternatyvą, galimybę skaityti tikras žinias ir patikimą, patikrintą informaciją“, – pranešime teigia O. Jerofejevas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, „Delfi.ru“ skaitytojai yra ne tik rusakalbiai Lietuvos gyventojai, bet ir žmonės iš kaimyninių šalių.

REKLAMA

„Kiekvieną dieną, o ypatingai vykstant svarbiems įvykiams, matome, kad į „Delfi.ru“ ateina skaitytojai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos, kurie savo šalies žiniasklaidoje neranda patikimos informacijos“, – pažymi O. Jerofejevas.

Šiemet numatyta išrinkti keturis laureatus – po vieną iš kiekvienos Baltijos valstybės ir vieną papildomą laureatą išeivių bendruomenėje. 

Apdovanojimas pavadintas latvių kilmės Australijos žurnalisto ir spaudos laisvės gynėjo P. Greste vardu. Latvijoje jis pirmą kartą įteiktas 2017 metais.

Apdovanojimų ceremonija vyks Rygos ekonomikos aukštojoje mokykloje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų