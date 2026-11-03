Paaiškėjo, kokio įvertinimo sulaukė „Delfi.ru“

Apdovanojimas skiriamas organizacijoms ir asmenims už reikšmingą indėlį į žodžio laisvės apsaugą bei skatinimą Baltijos šalyse.
„Delfi.ru“ vyriausiojo redaktoriaus Olego Jerofejevo teigimu, daugiau nei du dešimtmečius veikiantis portalas siekia suteikti alternatyvą priešiškų šalių propagandai rusų kalba informaciją skaitantiems žmonėms.
„Puikiai suprantame, kad rusų kalba šiais laikais – jautrus klausimas. Tačiau faktai rodo, kad Lietuvoje turime daugybę žmonių, būtent šia kalba vartojančių informaciją ir, jei nenorime, kad jie vadovautųsi tuo, ką perša priešiškų šalių propaganda, turime pasiūlyti jiems alternatyvą, galimybę skaityti tikras žinias ir patikimą, patikrintą informaciją“, – pranešime teigia O. Jerofejevas.
Pasak jo, „Delfi.ru“ skaitytojai yra ne tik rusakalbiai Lietuvos gyventojai, bet ir žmonės iš kaimyninių šalių.
„Kiekvieną dieną, o ypatingai vykstant svarbiems įvykiams, matome, kad į „Delfi.ru“ ateina skaitytojai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Baltarusijos, kurie savo šalies žiniasklaidoje neranda patikimos informacijos“, – pažymi O. Jerofejevas.
Šiemet numatyta išrinkti keturis laureatus – po vieną iš kiekvienos Baltijos valstybės ir vieną papildomą laureatą išeivių bendruomenėje.
Apdovanojimas pavadintas latvių kilmės Australijos žurnalisto ir spaudos laisvės gynėjo P. Greste vardu. Latvijoje jis pirmą kartą įteiktas 2017 metais.
Apdovanojimų ceremonija vyks Rygos ekonomikos aukštojoje mokykloje.
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