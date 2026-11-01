Nuo lapkričio 1-osios – svarbūs pokyčiai sveikatos sistemoje: pacientų laukia naujovės

Nuo lapkričio 1-osios pagal gydytojo paskyrimą konkretiems pacientams gali būti gaminami ne tik ląstelių terapijos ar audinių inžinerijos, bet ir genų terapijos vaistai. Iki šiol Lietuvoje tokių vaistų gamyba nebuvo leidžiama, net jei gydymo įstaiga turėjo tam reikalingą kompetenciją ir technines galimybes.
Tuo metu skubiosios medicinos pagalbos skyriuose išplėstinės praktikos slaugytojai gali patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) tikisi, kad šis pokytis leis gydytojams visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams.
Pacientai taip pat gali skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais.
Skubūs atvejai pas oftamologus
Skubos atvejais pas oftalmologą pacientai turi patekti ne vėliau kaip per 14 dienų.
Cukriniu diabetu sergantiems suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojo oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos, dalis oftalmologinių paslaugų gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu.
Paslaugą pacientas gali gauti apsilankęs pas savo šeimos gydytoją, kuris atliks akies dugno nuotrauką ir nuotoliniu būdu ją perduos gydytojui oftalmologui įvertinti.
Taip pat nuo sekmadienio įsigalioja pokyčiai, kurie numato, kad jaunatviniu artritu arba sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančius vaikus gydytojas vaikų reumatologas turi apžiūrėti kartą per 3–6 mėnesius, jeigu liga yra vidutinio ar didelio aktyvumo arba vaikui taikomas gydymas ligą modifikuojančiais vaistais.
Kai liga yra mažai aktyvi ir ligą modifikuojantys vaistai netaikomi, vaiko būklė bus tikrinama kas 6–12 mėnesių.
Iki šiol atskiro šios grupės pacientų stebėjimo reglamentavimo nebuvo – gydytojai vaikų sveikatos būklę stebėdavo individualiai.
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