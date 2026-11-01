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Nuo lapkričio 1-osios – svarbūs pokyčiai užsieniečiams Lietuvoje

2026-11-01 08:22 / šaltinis: BNS
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2026-11-01 08:22
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Nuo sekmadienio, lapkričio 1-osios, dalis užsieniečių nebegalės Lietuvoje pateikti prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo ar bakalauro studijų pagrindu.

Gyventojai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Nuo sekmadienio, lapkričio 1-osios, dalis užsieniečių nebegalės Lietuvoje pateikti prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo ar bakalauro studijų pagrindu.

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Pagal įsigaliojančias įstatymo pataisas, ši tvarka bus taikoma užsieniečiams, atvykusiems su Lietuvos ar kitos Šengeno valstybės išduota Šengeno viza arba kitos valstybės nacionaline viza.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gyventojai rudenį

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Kaip pranešė Migracijos departamentas, pagal įsigaliojančias Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas, tokius prašymus Lietuvoje galės pateikti tik užsieniečiai, turintys galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, Lietuvos išduotą nacionalinę vizą, kitos Europos Sąjungos ar Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi arba teisę Lietuvoje būti be vizos.

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Kiti užsieniečiai dėl leidimo laikinai gyventi darbo ar bakalauro studijų pagrindu turės kreiptis į išorės paslaugų teikėjo „VFS Global“ centrus.

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Migracijos departamentas apie naująją tvarką 

Migracijos departamento teigimu, naujoji tvarka nebus taikoma aukštos kvalifikacijos darbą Lietuvoje ketinantiems dirbti užsieniečiams – jų prašymai ir toliau bus priimami įprasta tvarka, teisėtai esant Lietuvoje.

Taip pat nesikeičia prašymų pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo tvarka. Tokį prašymą užsienietis galės pateikti turėdamas galiojantį leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, jeigu iki jo galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

Baltarusijos piliečiai prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu galės pateikti „VFS Global“ padaliniuose Armėnijoje ir Sakartvele.

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