Paaiškėjo, kas laikinai vadovaus Druskininkų savivaldybei

Ją pirmadienį į pareigas paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba, 20-čiai jos narių balsavus „už“. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas.
Druskininkų savivaldybei iki kitų metų rinkimų laikinai vadovaus Violeta Grigorienė
Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
R. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.
Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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