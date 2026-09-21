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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paaiškėjo, kas laikinai vadovaus Druskininkų savivaldybei

2026-09-21 10:40 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 10:40
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Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos „Už Druskininkus“ atstovė Violeta Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės administracija. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr

Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos „Už Druskininkus“ atstovė Violeta Grigorienė.

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Ją pirmadienį į pareigas paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba, 20-čiai jos narių balsavus „už“. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas.

Druskininkų savivaldybei iki kitų metų rinkimų laikinai vadovaus Violeta Grigorienė

Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.

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