Druskininkų savivaldybėje rastas vyro kūnas, įtariamasis – areštinėje

Kaip nurodoma policijos įvykių suvestinėse, sekmadienį, rugsėjo 20 d. 11:06 Druskininkų savivaldybėje, Jaskonių kaime, namuose, rastas mirusio vyro (gimusio 1958 m.) kūnas.
Įtariamasis (gimęs 1977 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. 1 d. ir mirties priežasčiai nustatyti.
LR BK 138 str. 1 d. nurodo, kad tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, yra baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.