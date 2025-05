Paaiškėjo, ką naujasis popiežius galvoja apie Trumpą, JAV ir LGBT bendruomenę

Apie naująjį pontifiką ir jo būdą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo filosofas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius dr. Povilas Aleksandravičius ir Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Kaip jums atrodo pirmoji popiežiaus Liudviko XIV-oji kalba, kokie momentai jums įstrigo ir būtent dėl tos politinės, geopolitinės situacijos. Ar gali būti, kad jis išties turės tokią milžinišką galią?

REKLAMA

REKLAMA

K.Kėvalas: Tie pirmieji žodžiai nepaprastai svarbūs: ramybė jums. Šie žodžiai yra pasveikinimas Viešpaties Jėzaus mokiniams, kai jis tiktai pasirodo prisikėlęs. Ir tos ramybės dovana, ji yra labai svarbi dėl to, kad pirmiausia tai mūsų širdys visam pasauly yra paliestos nerimo.

REKLAMA

Nerimo dėl ateities, nerimo dėl pasaulio situacijos, o vėliau dėl mūsų asmeninių gyvenimų. Tai tas ramybė jums tikrai nuskambėjo kaip vaistai, aš sakyčiau, nepaprastai paguodą didelę. Kad pasirinkti tie pirmieji žodžiai, sakyčiau, gali būti net kaip programiniai Leono XIV pontifikate.

Aišku, minėtos taikos tikslas yra tikrai šiam pasauliui šiandienai yra turbūt numeris vienas, nes taika kaip tokia šiandien tiek trapi, kad mes net kalbam apie prasidėjusius trečiojo pasaulinio karo įvykius ar apraiškas ir apie tai popiežius Pranciškus yra užsiminęs.

REKLAMA

REKLAMA

Mes turime tikrai kaip uždavinį stabdyti tai ir popiežius Leonas iš karto mato tai kaip didžiausią iššūkį ir jo, kaip ganytojo, tikslą – dovanoti galimybes per dialogą, per įžvalgas, per įvairias pastangas taikos dovaną pasauliui, nes tai yra reikmė. Ši reikmė susijusi taip pat ir su žmogaus vidine ramybe, su viltimi, kuriuos skelbia šie jubiliejiniai metai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ir aišku, bendrai kalbant su gyvenimo kokybe ir asmenine, ir tarptautine, nes jeigu mes prarandam taiką, mes prarandam pasaulį, prarandam gyvenimą. Tai šitie aspektai, aš sakyčiau, užduoda netgi gaires popiežiaus Leono XIV, ganytojo darbe ir jo misijoj.

Popiežius Leonas XIV turėjo ir kritikos Trumpui ir Vancui, ten buvo tam tikrų niuansų ir ginčų. Kaip jūs vertinate tuos dalykus?

REKLAMA

P.Aleksandravičius: Taip, jis labai kritikavo Trumpą ir ypatingai aštriai yra sukritikavęs viceprezidentą Vansą. Čia yra labai įdomus momentas, be galo įdomus momentas. Matote, viceprezidentas Vansas, kuris atsivertė į katalikybę 2019 metais, reikia manyti, kad jis atsivertė į katalikybę nuoširdžiai.

Ir jis savo katalikiškumą labai afišavo, labai pabrėžė, yra davęs keletą interviu apie savo katalikiškumą. Aš skaičiau tą interviu, tačiau mano požiūriu, tas katalikiškumas yra kraštutinės dešinės katalikiškumas, kurį aš asmeniškai vertinčiau kaip į fašizmą linkusį katalikiškumą.

REKLAMA

Vansas cituoja autorius, kurie iki Antrojo pasaulinio karo buvo fašistiškai nusiteikę. Pats Vansas priklauso libertarinei politinei pasaulėžiūrai, ir jo tas katalikiškumas yra labai savotiškas, bet jis jį labai pabrėžia ir per tai yra gavęs nemažų politinių dividendų.

Ypač čia viešoje erdvėje yra įstrigusi jo išdėstyta meilės koncepcija, pagal tai, kad aš turiu mylėti savo artimą, o visus kitus, tai ten maždaug kiek man liks laiko, kiek energijos, tai tiek.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vansas šią savo koncepciją grindė Švento Augustino mintimis, kas yra, atrodo, didelė nesąmonė. Taigi, kardinolas Prevostas, šių metų vasario mėnesį, jis labai atvirai pasakė Vansui: tu klysti. Tavo meilės koncepcija ne tik kad nesiderina su Švento Augustino meilės koncepcija, bet ir su Evangelija ir apskritai su katalikiška meilės koncepcija.

Ir pagal Prevostą, taip, kaip Vansas panaudoja savo katalikiškumą, jis yra nuoširdus katalikas, bet taip, kaip jis jį panaudoja politikoje, iš katalikų socialinės doktrinos pusės, tai nėra priimtina. Tai kardinolas Prevostas labai aršiai kritikavo viceprezidentą Vansą šiuo būtent krikščionišku požiūriu.

REKLAMA

Jis taip pat yra kritikavęs prezidentą Trumpą, be abejo, dėl kitų dalykų. Aš manau, kad Leonas XIV yra didelis galvos skausmas dabartinei Baltųjų Rūmų administracijai. Būdamas pats amerikietis, gimęs Čikagoje, augęs Čikagoje, dirbęs ne vienus metus Čikagoje, taigi tikras Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, su juo tapatinsis daugybė JAV katalikų. Ir šia prasme jis yra įgavęs nemažų galios svertų Jungtinėse Amerikos Valstijose, politinės galios. Kaip jis juos panaudos, mes nežinome.

REKLAMA

Kaip jūs galvojate, ar jis gali panaudoti?

P.Aleksandravičius: Čia bus jo pasirinkimas. Aš tikrai nemanau, kad jis tai naudos tiesiogiai. Pavyzdžiui, popiežius Pranciškus griežtai atsisakė naudoti savo galios svertus, kuriuos kaip popiežius jis įgavo Argentinoje.

Mes žinome, kad Jonas Paulius II Lenkijoje juos naudojo labai stipriai, bet tai buvo visiškai kitas kontekstas. Ir aš nemanau, kad popiežius Leonas XIV tiesiogiai imsis politikos ir kažkaip veiks JAV politines nuotaikas tiesiogine prasme.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau netiesiogiai jis nori nenori veiks politines nuotaikas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kiekvienas popiežiaus žodis, netgi grynai dvasinėje plotmėje, veikia žmonių mąstymą ir žmonių mąstymas visada vienokiu ar kitokiu pavidalu pasireiškia ir politikoje, nuostatų formavime, kurios visada turės politinę išraišką.

Ir popiežiaus Leono XIV nuostatos yra visiškai nesuderinamos su dabartine Baltųjų Rūmų administracija. Todėl tokio palaikymo, kokį katalikai skyrė per paskutinius rinkimus prezidentui Trumpui, nuo šiol šio katalikų palaikymo Trumpas tikrai neturės.

REKLAMA

Gerbiamas arkivyskupe, kaip jūs vertinat kritiką Vensui ir Trumpui ir kaip galėtų viskas pakrypti? Ar naujasis popiežius išties turėtų tą galią ir ar gali ja naudotis, kaip jums atrodo?

K.Kėvalas: Pagal tą nuotaiką ir širdies būdą, tai jo kritika daugiau turbūt galėtų atrodyti kaip korekcija, nes vis tiek Vansas, viceprezidentas, jis yra naujai bendruomenės narys, tai gal tam tikra prasme turi teisę nepagauti subtilumų, bet, manau, kad tai yra katalikai, kurie tarpusavy kalbėdami, tikrai atras bendrą kalbą.

REKLAMA

Manau, kad ta korekcija švelni iš Leono XIV JAV administracijai turės labai teigiamą įtaką, nes šiuo metu kai kada matome, kad tie veiksmai truputėlį, perlenktos lazdos principu vyksta, ypač girdimas deportacijas Amerikoje, kur tam tikra prasme principas tarsi būtų, kad mes žmones, kurie yra nusikaltę, sakykime, juos deportuojame, bet dabar yra girdima ir platesnė ta akcija, kuri prieštarauja tai artimo meilės taisyklei, kurią krikščioniška mintis teigia.

REKLAMA

REKLAMA

Tai aš tikrai tikiu, kad dialogas vyks ir jis bus konstruktyvus ir draugiškas bei švelnus, pagal tai, kaip matome pačią asmenybę Leono XIV, jis tikrai spinduliuoja tam tikrą kiltų statymai ir atvirumą. Tame tarpe ir kitaip mąstantiems, nes jo misija iš tikrųjų bus rasti bendrą kalbą, nes kitos išeities nėra.

Ypač, kad tai yra jo gimtoji mylima šalis – Amerika, kuri, tarp kitko, kitais metais švenčia gražų 250 metų jubiliejų, tai turbūt bus ir kelionė, kaip tikimės, į savo kraštą.

Gerbiamas Povilai, išties Pranciškus ne kartą nustebino pasaulį tokiais drąsiais pareiškimais tiek dėl atviro požiūrio į LGBT bendruomenę, kritikos karo veiksmams ar skandalų kilusių dėl pedofilijos bažnyčioje. Kaip jums atrodo, ar naujasis popiežius gali būti irgi panašus, toks drąsus?

P.Aleksandravičius: Čia reikia imti atvejį po atveju. Ir, sakykim, kalbant apie karą, kardinolas Prevostas yra aiškiai įvardijęs Rusiją kaip agresorę, Ukrainą kaip auką. Leonas XIV, aš esu tikras, laikysis savo paties pozicijos, nes su Pranciškum ten buvo daug ambivalentiškumo, dviprasmiškumo.

Leonas XIV aiškiai įvardins, kas yra kas. Man taip atrodo, reikia palaukti, bet bus taip. Dabar kitais atvejais, kalbant apie taip vadinamąją seksualinę moralę, jis būdamas kardinolu yra nedaug pasisakęs šiais klausimais, bet tai yra labiau, jis pasisakė labiau už tradicinį požiūrį ir šiuo atveju su paminėta LGBT bendruomene, aš nemanau, kad jis demonstruos tokį patį atvirumą kaip popiežius Pranciškus, bet kažkokie žingsniai bus žengti.

REKLAMA

Dialogo, šiltumo, meilės žingsniai bus žengti, nes kažką šioje srityje parodyti reikės. Ir man pačiam labai smalsu bus pasižiūrėti, kokie bus Leono XIV žingsniai šioje šioje srityje. Kol kas man pačiam tai yra labai smalsu ir manau ne vienam iš mūsų, bet čia reikia palaukti tiesiog.

Reikia žiūrėti, klausimas po klausimo, kaip popiežius dar tiktai kol kas pradeda savo vadovavimą. Jis jau nebėra kardinolas Prevostas, jis yra tarsi naujas žmogus ir dabar reikia atidžiai stebėti.