Orų prognozė: artimiausias dienas paspaus stipresnis šaltukas, tačiau ilgai netrukus atšils

Debesų apklotas bus labai nevienodas: dažniausiai dangų dengs įvairaus storio debesys, bet kai kur bus ir saulėta.

REKLAMA

REKLAMA

Poros laipsnių šaltukas po Europą pasklido labai plačiai. Smarkiau šals tik rytuose, gana šilta bus vakaruose.

Lietuvoje dieną bus gražūs, menkai debesuoti ar tiesiog saulėti orai, kritulių tikimybė menka. Dieną vyraus 4 – 6 šalčio, šiaurės rytuose dar daugiau.

Trečiadienio naktį pajūryje, dieną visoje vakarinėje šalies pusėje gali būti menkų kritulių – čia pasnyguriuos, galima ir menka lijundra. Naktį bus nuo 6 – 8 laipsnių šalčio prie pat jūros iki 14 – 15 laipsnių šalies rytuose, dieną šaltis slūgs, liks 3 – 5, rytuose maždaug 6 laipsniai šalčio, prie pat jūros iki 3 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vyks atodrėkis: vakare bus nuo 1 laipsnio šalčio Žemaitijoje iki 6 šalčio šalies rytuose, prie pat jūros iki 3 šilumos. Po to naktį oro temperatūra ne kris, o kils, kils ji ir dieną, įdienojus bus apie 3 – 4, prie jūros 5 – 6 laipsniai šilumos. Be to, ketvirtadienis bus vėjuotas, bus ir mišrių kritulių. Vyraus lietus.

„Kitomis šios savaitės dienomis irgi bus šilta, vėl žiema į Lietuvą užsuks kitos savaitės pradžioje“, – sako sinoptikas Naglis Šulija.