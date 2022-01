Žiemos siurprizai: vieną dieną 15 laipsnių šalčio, kitą – atodrėkis

Antradienį dieną bus gražūs, menkai debesuoti ar tiesiog saulėti orai, kritulių tikimybė menka.

Oras artimiausią naktį atšals nevienodai. Paryčiais vyraus 4–6 laipsniai šalčio. Šalies pietuose gali būti ir apie 3 šalčio, o šiaurės rytuose gali atšalti ir iki 10–12 laipsnių. Rytoj taip ir liks maždaug 4–6 laipsniai šalčio, tiktai šiaurės rytuose bus 8–9 laipsniai.

„Kitaip tariant, orai padvelks žiema. Naktį dangų dengs ploni debesys, kai kur pasnyguriuos, bus menka lijundra, vietomis rūkas, plikledis, šerkšnas. Naktį bus nuo 3–4 šalčio pietuose iki 10–12 laipsnių šiaurės rytuose, dieną vyraus 4–6 šalčio, šiaurės rytuose dar daugiau“, – teigė sinoptikas Naglis Šulija.

Trečiadienio naktį pajūryje, dieną visoje vakarinėje šalies pusėje gali būti menkų kritulių – pasnyguriuos, galima ir menka lijundra.

Naktį bus nuo 6–8 laipsnių šalčio prie pat jūros iki 14–15 laipsnių šalies rytuose, dieną šaltis slūgs, liks 3–5, rytuose maždaug 6 laipsniai šalčio, prie pat jūros iki 3 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vyks atodrėkis: vakare bus nuo 1 laipsnio šalčio Žemaitijoje iki 6 šalčio šalies rytuose, prie pat jūros iki 3 šilumos. Po to naktį oro temperatūra ne kris, o kils, kils ji ir dieną, įdienojus bus apie 3–4, prie jūros 5–6 laipsniai šilumos. Be to, ketvirtadienis bus vėjuotas, atsiras mišrių kritulių, vyraus lietus.

Kitomis šios savaitės dienomis irgi bus šilta, vėl žiema į Lietuvą užsuks kitos savaitės pradžioje.

Keliuose vietomis slidu, naktį eismo sąlygas sunkins plikledis

Keliuose pirmadienio pavakarę vietomis slidu, naktį eismo sąlygas sunkins plikledis, praneša kelininkai.

Pasak Automobilių kelių direkcijos, 16 val. duomenimis, šalies valstybinės reikšmės keliai daugiausia drėgni, vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje vietomis provėžoti. Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai didžiojoje šalies dalyje išlieka provėžoti, slidūs, padengti prispausto sniego sluoksniu.

Vairuotojai įspėjami rinktis saugų greitį, būti atidesni važiuojant per tiltus, viadukus. Kauno apskrityje silpnai sninga, kitur šalyje – be kritulių. Oro temperatūra siekia nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį kai kur truputį pasnigs, galima silpna lijundra. Vietomis formuosis plikledis, rūkas, šerkšnas. Žemiausia oro temperatūra bus nuo 4 iki 9 laipsnių šalčio, kai kur – nuo 10 iki 12 laipsnių šalčio.