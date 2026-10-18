Oro pavojus Lietuvoje atšauktas: skelbia naujausią žinią

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.
„Atšauktas oro pavojus. Žmonės gali tęsti įprastinę veiklą. Dėl paties objekto žinių kol kas neturime, ar buvo išskridimas, ar buvo neutralizacija. (...) Objektas nusektas link Latvijos, tačiau tikslios informacijos dar nėra“, – LRT radijui sakė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) praneša, kad atšaukus anksčiau skelbtą oro pavojų ir ieškant galimai į šalies oro erdvę įskridusio objekto, pranešta apie galimą sprogimą Pasvalio rajone.
„Policija tiria gautus pranešimus Pasvalio rajone apie galimą sprogimą. Pareigūnai dirba vietoje“ , – nurodė jis.
V. Vitkauskas teigė kol kas neturintis žinių, ar neatpažintas objektas išskrido iš Lietuvos teritorijos, ar buvo neutralizuotas.
Kariai vyksta į Biržų rajoną
Lietuvos kariuomenė praneša, kad po atšaukto oro pavojaus kariai vyksta į Biržų rajoną apžiūrai.
„Oro atakos įspėjimas visoje Lietuvoje atšaukiamas (BALTA), gyventojai gali tęsti įprastą veiklą. Galimas taikinys radaruose nebefiksuojamas, naikintuvai grįžta į bazę. Į signalo dingimo vietą Biržų rajone antžeminei apžiūrai vyksta kariai“, – praneša Lietuvos kariuomenė.
Kaunas – apie paskelbtą pavojų: dėl oro sąlygų nustatyti, koks objektas įskrido, nebuvo galima
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad dėl oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai nustatyti, koks objektas sekmadienį galimai įskrido į oro erdvę.
„Objektas įskrido į Lietuvos oro erdvę ir buvo sekamas. Pranešimai (apie oro pavojų – ELTA) išsiųsti Kauno, Šiaulių, Biržų rajonams. Deja, dėl sudėtingų oro sąlygų taikos metu turime prievolę identifikuoti objektą, o dėl sudėtingų oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai identifikuoti, kas skrenda, ar tai yra dronas ir kokio pavojaus lygio tai objektas. Šiuo metu vyksta stebėjimas ir su kariuomene bendraujame“, – LRT radijui sekmadienį sakė R. Kaunas.
Ministras tvirtino, kad bus apžiūrima teritorija ties Biržais, kur dingo signalas apie galimą objektą.
R. Kaunas teigė, jog yra tikimybė, kad dronas nuskrido į Latviją.
Jis pažymėjo, kad šiuo atveju būtent dėl to, kad nepavyko nustatyti, koks objektas galimai įskrido į šalies oro erdvę, naikintuvų pilotai nepriėmė sprendimo naikinti tą objektą.
„Tiek Lietuvos radarai, tiek naikintuvų radarai fiksavo objektą, bet turime prievolę identifikuoti ir vizualiai – aiškiai matyti objektą, kuris skrenda. Deja, naikintuvų pilotai dėl rūko, debesuotumo negalėjo to atlikti. (...) Todėl nebuvo priimtas sprendimas objektą naikinti“, – aiškino R. Kaunas.
Iš pradžių manyta, kad į oro erdvę įskrido dronas
Iš pradžių skelbta, kad greičiausiai į Lietuvos teritoriją galėjo įskristi dronas.
Anot V. Vitkausko, objektas buvo pastebėtas piečiau Panevėžio miesto, tad, pasak NKVC vadovo, didžiausias grėsmė kilo Panevėžiui.
Visgi, kaip paskelbė Lietuvos kariuomenė, NATO naikintuvai ieškojo galimai į Lietuvą įskridusio objekto. Nėra aišku, ar tai yra dronas.
„Naikintuvai toliau vykdo galimo taikinio paiešką, ieškoma nedebesuotos vietos vizualiam atpažinimui“, – anksčiau pranešė Lietuvos kariuomenė.
Kiek vėliau NKVC vadovas V. Vitkauskas teigė, kad galimas skraidantis objektas juda šiaurės kryptimi.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tokio statuso oro pavojaus atveju gyventojai raginami eiti į saugią vietą ar priedangą.
Ragino gyventojus slėptis priedangose
Lietuvos kariuomenė pranešė, kad NATO naikintuvų radaruose taikinys buvo fiksuojamas, tačiau dėl oro sąlygų negalima patvirtinti, kad taikinys pavojingas arba nepavojingas.
„Signalo atšaukimo šių regionų gyventojai turėtų palaukti priedangos“ , – rašė Lietuvos kariuomenė.
Stabdomi skrydžiai į Kauno oro uostą
Paskelbus oro pavojų, šeštadienį nuo 7.05 val. iki 8 val. uždrausti skrydžiai iš ir į Kauno oro uostą.
Oro eismas Kauno oro uoste atnaujintas 7.49 val.
Skrydžiai nuo 8.02 taip pat vėl galimi Šiaulių oro uoste.
Rekomendacijos gyventojams
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė pranešė tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą.
LK / NKVC: ORO PAVOJUS (RAUDONA). Galimai fiksuotas dronas. Nedelsdami skubėkite į saugią vietą. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu. Rekomendacijos – www.lt72.lt. LTU AF/NCMC: AIR RAID WARNING (RED). Potentially detected drone. Immediately head to safe place. You will receive separate notice, when the danger is over. Recommendations – www.lt72.lt.
Latvijos kariuomenė trijose savivaldybėse paskelbė perspėjimą dėl grėsmės oro erdvei
Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos sekmadienio rytą pietinėse Bauskės, Aizkrauklės ir Uogrės savivaldybėse paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei.
Apie tai pranešė nacionalinis transliuotojas LSM.
Šių savivaldybių gyventojams išsiųstas oranžinis perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus.
Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas spalio 3 d.
Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
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