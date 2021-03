Nuo Covid-19 pasiskiepiję ir norintys keliauti pasimetę: nežino, kaip užsienio šalims įrodyti jau turimą imunitetą

Valdžios institucijos sako, kad galimybė gauti patvirtinimą apie skiepą yra, tačiau jie nežino, ar kitos šalys šį dokumentą pripažins ir įsileis žmogų be priverstinės saviizoliacijos ar atlikto papildomo testo.

Nežino, kokius dokumentus pasiruošti

Lietuvoje kiekvieną dieną vis daugėja nuo Covid-19 paskiepytų asmenų, tačiau iš Varėnos rajono kilusi medicinos darbuotoja Auksė (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – aut. past.) sako, kad ji nežino, kaip tokiems žmonėms vykstant į užsienį reikės įrodyti, kad jie jau turi imunitetą.

„Aš dar rudenį, kai prasidėjo antras karantinas, nusipirkau lėktuvo bilietus 2021-ųjų pavasariui. Aišku, tuo metu jokios minties apie skiepus dar nebuvo, vis laukėme, kada jie mus pasieks.

Prasidėjus vakcinacijai, kaip dirbanti medicinos įstaigoje, buvau paskiepyta tikrai labai greitai ir džiaugiausi, kad prieš vykstant į užsienį nebereikės darytis testo ar nuvykus saviizoliuotis. Dabar artėjant kelionei pradėjau domėtis, kokius dokumentus pasiruošti, kad šalis be baimės mane įsileistų. Ir paaiškėjo, kad nei kolegos, nei valdžios institucijos to nežino“, – pasakoja Auksė.

Pasak moters, ji kreipėsi į kelias valdžios įstaigas pagalbos, tačiau tesulaukė atsakymų kreiptis vis į kitą.

„Man pasirodė, kad niekas nežino, ką daryti ir kokius dokumentus pasiruošti, pasijaučiau, kad mane vis stumdytų nuo vienos institucijos į kitą. Vis buvo kalbama apie Europos skiepų pasą, bet jo dar neturime. Aš viską suprantu – virusas naujas, todėl ir problemų daug, kurias reikia išspręsti.

Bet jei valdžia sako, kad virusas skaudžiausiai kirto turizmui ir reikia kuo greičiau vieni kitiems atsiverti – kodėl šis klausimas nebuvo sprendžiamas prioriteto tvarka? Juk su virusu gyvename jau beveik metai – tai tikrai pakankamas laikas sugalvoti, kaip išspręsti šią problemą. O dabar visi pasimetę ir niekas nežino, ką daryti“, – piktinasi Auksė.

REKLAMA

Galėtų darytis tyrimą, bet nenori mokėti

Auksė sako, kad ji žino apie galimybę darytis testą prieš kelionę, tačiau čia pat priduria, kad tai būtų pinigų leidimas veltui.

„Esu paskiepyta, kodėl turėčiau leisti savo pinigus testui? Juo labiau, kad jie yra nepigūs – nenoriu veltui išleisti 60-70 eurų. Be to, gyvenu miestelyje, esu be automobilio, tad iš esmės man reikėtų darbe prašyti laisvos dienos, kad galėčiau nuvykti į sostinę testui.

Taip, galiu pasielgti negarbingai ir internetu užsiregistruoti į mobilųjį punktą, nurodžius, kad neva turiu koronaviruso simptomų, bet aš nematau prasmės eikvoti valstybės resursų, juk ir taip mes išgyvename sunkų laiką“, – pažymi Auksė.

Dokumentai yra, bet nežinoma, ar užsienio šalys pripažins

Naujienų portalui tv3.lt kreipusis į Sveikatos apsaugos ministeriją ir paprašius paaiškinti, kokius dokumentus besiruošiantiems keliauti ir paskiepytiems asmenims reikėtų pasiruošti paaiškėjo, kad tinkamo dokumento, kuris tikrai būtų pripažintas visose užsienio šalyse, nėra.

„Prisijungęs prie E. sveikatos sistemos asmuo gali peržiūrėti vakcinacijos įrašą, jį atsisiųsti ir atsispausdinti. Tačiau kiekviena šalis spręs pati, ar šį dokumentą pripažinti“, – atsakyme pažymi Sveikatos apsaugos ministerija.

„Šiuo metu Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis diskutuoja dėl skiepijimo sertifikato sukūrimo. Kai tik bus patvirtinta vieninga skiepijimo sertifikato forma, Lietuva yra pasirengusi ja naudotis. Šiuo metu vykdomi pasiruošimo darbai, kurie užtikrins naujų funkcionalumų, susijusių su skaitmeninio vakcinacijos sertifikato įrašo sukūrimu ir realizavimu, atsiradimą Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje“, – priduriama atsakyme.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad iki šiol Lietuvoje jau yra paskiepyti virš 70 tūkst. žmonių.

Susidūrėte su panašia problema? Papasakokite mums, konfidencialumą garantuojame.