Nuo COVID-19 nesiskiepijančius gyventojus Dulkys planuoja skatinti SMS žinutėmis

„Skiepijimo kontekste daug turėjome nustebimų. Daug buvo pasiūlymų. Be jokios ironijos pasakysiu – buvo etapas, kada buvome užversti pasiūlymu, kad pastatykite skiepijimosi palapinę prie Palangos tilto ir jums per vasarą susiskiepys trečdalis Lietuvos, ir kokie jūs asilai ten dirbat, ir kaip to nesuprantant“, – antradienį Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasakojo A. Dulkys.

Tačiau, anot ministro, net ir pastatyta palapinė neatnešė jokio rezultato.

„Kitas variantas – pastatykite skiepijimo postą prie pasienio. Vairuotojai, kurie nesiskiepija, visi susiskiepys. Pabuvo tris savaites – nu ne“, – toliau tęsė ministras.

Jis sulaukė frakcijos nario Luko Savicko pasiūlymo su skiepytis nesutinkančiais gyventojais specialistams kalbėtis telefonu, bandyti išsiaiškinti, kodėl asmuo nesutinka skiepytis.

„Jūsų teisingas pasiūlymas, kad asmeninis kontaktas yra labai svarbus. Mes nuo tokių priemonių ėmėme eiti vis dažniau prie kontakto. Pirmas dalykas, ėmėme įtraukti šeimos gydytojus ir prašėme, kad jie ir skambintų, nes tai yra jų pacientai.

Jiems nustatėme ir papildomą išmoką už kiekvieną pirmą skiepą. Dabar galvojame, kad ją reiktų padidinti, žiūriu į kitas šalis, galbūt daugiau moka.

Važiavome su paštininku, kartu slaugytoja važiuoja. Iš 200 aplankytų 12 pasiskiepijo. Čia gerai ar negerai – sunku pasakyti. Kiekvienam nepasiskiepijusiam planuojame žinutes. Vis tiek nesuveikia kokia nors priemonė, kad paimtų iš esmės ir išspręstų“, – kalbėjo A. Dulkys.

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 721 tūkst. 489 žmonės, visiškai vakcinuoti – 1 mln. 596 tūkst. 523 asmenys.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 61,6 proc. žmonių, tarp vyresnių nei 12 metų gyventojų paskiepyta 70,2 proc. žmonių.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi per 4,6 mln. skiepų dozių, iš jų sunaudota daugiau nei 3,13 mln. dozių.