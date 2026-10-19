NŠA pranešė apie galimą asmens duomenų pažeidimą: galėjo būti pasiekti net asmens kodai ir ne tik

Į šiuos egzaminus sistemoje registruojasi užsieniečiai, kuriems reikalingas valstybinės kalbos egzaminas dėl leidimo gyventi ir dirbti Lietuvoje, užsienio lietuviai.
Tiesa, NŠA pabrėžia, kad į sistemą nebuvo įsilaužta, o asmenų duomenys nebuvo nutenkinti.
Dėl programinio kodo klaidos sistemoje pateikti vartotojų duomenys galėjo būti prieinami į sistemą prisijungusiems kitiems vartotojams. Pagal turimą informaciją galimai galėjo būti pasiekiami tik nedidelės dalies – iki 0,02 proc. – vartotojų duomenys.
Pažeidimas galėjo apimti vartotojo pateiktus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, paraiškos informaciją ir įkeltų dokumentų kopijas. Konkretūs duomenys priklauso nuo to, kokią informaciją ir dokumentus vartotojas pateikė svetainėje.
Visi sistemos paskyrų turėtojai elektroniniu paštu informuoti apie incidentą.
Šiuo metu sistema yra nepasiekiama, nes atliekamas nepriklausomas programinės įrangos patikrinimas ir skenavimas, siekiant įsitikinti, kad programinio kodo klaida yra tinkamai pašalinta.
Paaiškėjus incidentui NŠA nedelsdama ėmėsi veiksmų dėl duomenų pažeidimo užkardymo. Spręsdama incidentą NŠA bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija bei Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, siekiant nustatyti pažeidimo mastą ir užtikrinti sistemoje esančių duomenų saugumą.
NŠA atsiprašo dėl galimo asmens duomenų pažeidimo.
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