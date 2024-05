NŠA: gimtosios tautinės mažumos kalbos egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija

NŠA duomenimis, šiandien mokyklinį gimtosios baltarusių, rusų, vokiečių kalbos egzaminą laikys 405 abiturientai.

Šį egzaminą sudarys skaitymo ir rašymo dalys. Abiturientai turės rašyti 250–400 žodžių rašinį arba teksto interpretaciją pagal vieną iš trijų pateiktų temų, taip pat atlikti teksto suvokimo užduotį.

Tuo metu lenkų gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzaminas nuo šių metų tampa valstybiniu. Be to, lenkų tautinės mažumos moksleiviai pirmieji laiko valstybinį brandos egzaminą, kurio galutinį vertinimą sudarys 40 proc. balų, gautų per tarpinį lenkų gimtosios kalbos patikrinimą, ir 60 proc. balų iš valstybinio lenkų kalbos brandos egzamino rezultatų. Tarpinį patikrinimą, lenkų kalbos valstybinį egzaminą pasirinkę kandidatai, laikė praėjusiais metais, būdami vienuoliktokais.

Iš viso pagrindinės brandos egzaminų sesijos metu vyks trylika valstybinių ir trys mokykliniai brandos egzaminai. Pastarųjų metų tendencija renkantis brandos egzaminus išlieka ir šiemet: tarp pasirenkamų valstybinių brandos egzaminų populiariausi yra anglų kalbos (pasirinko 18465 kandidatai), matematikos (17164 kandidatai) bei istorijos (8279 kandidatai) egzaminai.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius chemijos, fizikos, biologijos brandos egzaminus. Kandidatas gali pasirinkti laikyti ne daugiau nei 7 egzaminus. Laikyti maksimalų brandos egzaminų skaičių šiais metais pasirinko 56 kandidatai.

NŠA primena, kad norintys gauti brandos atestatą moksleiviai turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno pasirinkto dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – mokinys galėjo rinktis savo nuožiūra.

Brandos egzaminai bus vykdomi 552 mokyklose, kuriose organizuojami egzaminų vykdymo centrai. Abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbus vertins daugiau nei 1000 vertintojų elektroninio vertinimo aplinkoje, kuri sudaro technologines sąlygas užtikrinti vertinimo kokybę.

Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatus planuojama paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 12 d.