Norkienė: kol kas derybų rezultatai nepakankami, kad būtų galima pasirašyti koalicinę sutartį

„Taryba įgaliojo toliau tęsti derybas. Konstatavome, kad pasiekti derybų rezultatai vertinami kaip pakankami, kad būtų galima tęsti derybas toliau. Bet kol kas nepakankami, kad būtų galima pasirašyti koalicinę sutartį“, – Eltai sakė LVŽS vicepirmininkė.
„Paprastai tariant, turime, kaip derybinė grupė, mandatą tęsti derybas ir, jas pabaigus, vėl rinksis taryba“, –nurodė ji.
Klausiama, kas iš pasiektų derybų rezultatų netenkino „valstiečių“ tarybos narių, A. Norkienė nurodė, jog kilo klausimų dėl tam tikrų programinių įsipareigojimų – tačiau jų nedetalizavo.
„Mes dabar turėsime derybinės grupės pasitarimą, kad susidėliotume, ką šiandien galutinai išgirdome. Norime pasiruošti rytojui“, – dėstė ji, nurodydama, kad susitikimas su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir „aušriečių“ derybininkais planuojamas jau penktadienį.
A. Norkienė nurodė, jog LVŽS taryba diskutavo ir apie LSDP pasiūlytus ministrų portfelius. Pasak jos, nuomonės dėl to, kokios sritys turėtų būti „valstiečių“ atsakomybėje – itin įvairios.
„Daliai atrodo, kad šita ministerija svarbesnė, daliai – kita. Ir rasti tą bendrą konsensusą... Taip, susidėliojome (poziciją – ELTA), bet derybinei grupei tokios užduotys, kad, nežinau, kaip pasiseks. Siekiamybę turime“, – aiškino politikė, neatskleisdama, kokių galiausiai Ministrų kabineto pozicijų LVŽS sieks.
O. Leiputė: pristatėme tarpinį rezultatą
Ketvirtadienio popietę partijos prezidiume apie koalicijos dėlionę diskutavo ir socialdemokratai. Pastarųjų vicepirmininkė, derybinės grupės atstovė Orinta Leiputė Eltai teigė, jog posėdžio metu buvo pristatyta koalicinių derybų eiga.
„Mes aptarėme visus niuansus, visus galimus variantus ir laukiame mūsų kolegų žinių, iš jų stovyklos“, – Eltai komentavo LSDP vicepirmininkė.
„Mes paprasčiausiai referavome situaciją, (diskutavome – ELTA) apie įvairiausius niuansus, apie programines nuostatas, kurias norėtų įtraukti potencialūs koalicijos partneriai. Pristatėme tokį tarpinį rezultatą“, – nurodė ji.
Pasak politikės, prezidiume nebuvo išsakytų kategoriškų pozicijų dėl nuostatų, kurias „valstiečiai“ norėtų įtraukti į Vyriausybės programą. Tik, anot jos, sutarta, jog siūlymai, kuriems nepritariama ideologiškai, į įsipareigojimų sąrašą nebus įtraukti.
„Yra dalykai, kurie ideologiškai skiriasi – mes planuotume jų netraukti nei į sutartį, nei į programą, paliekant pavieniams Seimo nariams realizuoti savo sumanymus“, – dėstė LSDP vicepirmininkė.
„Kažkokių karštų raudonų linijų nebuvo braižoma, o dėl tų skirtybių buvo apsitarta“, – tikino ji, pridurdama, kad netrukus, sulaukus pozicijų iš potencialių koalicijos partnerių, derybos dėl koalicijos bus tęsiamos trišaliu formatu.
Po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
