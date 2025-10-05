NKVC vadovas: iš 25 Lietuvos oro erdvę pažeidusių meteorologinių balionų kol kas surasti 8

„Vienintelis dalykas, kas, galbūt, yra šiek tiek neįprasto – kad tas kiekis, kad 25 (meteorologiniai balionai – ELTA) per vieną parą pasitaiko labai retai“, – sekmadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas, pažymėdamas, kad dažniausiai toks kiekis balionų fiksuojamas kartą per vieną ar du mėnesius.
„Surasti 8 balionai, bet, aišku, procesas vyksta“, – tvirtino jis, akcentuodamas, kad šiuo klausimu intensyviai dirba policijos pareigūnai.
Meteorologiniai balionai pasiekė ir Rokiškio rajoną
Anot jo, balionai Baltarusijos pusėje buvo leidžiami skirtingose vietose, skirtingu metu. Visus juos tarnybos pastebėjo radarų pagalba. 13 iš 25 balionų buvo aptikti Vilniaus apskrityje, taip pat daugelis užfiksuoti Pietų Lietuvoje.
„Ta geografija, kur aptikti balionai, yra labai plati“, – aiškino jis.
„Kiti yra fiksuoti net iki Rokiškio rajono – tai labai keista, kad net taip toli nuskrido. Bet daugiausiai, aišku, pietinėje Lietuvoje – tradiciškai Varėnos rajonas, Alytus, Druskininkai ir kitos vietos“,
Taip pat, pažymėjo V. Vitkauskas, jau kurį laiką Baltarusijos pusėje balionai leidžiami toliau nuo pasienio – tai leidžia objektams pakilti aukščiau ir taip ore išsilaikyti ilgesnį laiką.
