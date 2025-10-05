Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NKVC vadovas: iš 25 Lietuvos oro erdvę pažeidusių meteorologinių balionų kol kas surasti 8

2025-10-05 14:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 14:57

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas (nuotr. Elta)

Po pastarąją naktį fiksuotų incidentų ir sutrikdytos Vilniaus oro uosto veiklos, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako – retas atvejis, kad per vieną parą iš Baltarusijos į Lietuvą yra paleidžiamas toks didelis skaičius meteorologinių balionų. Pasak jo, iš oro erdvę naktį pažeidusių 25 balionų kol kas surasti yra tik 8.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienintelis dalykas, kas, galbūt, yra šiek tiek neįprasto – kad tas kiekis, kad 25 (meteorologiniai balionai – ELTA) per vieną parą pasitaiko labai retai“, – sekmadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas, pažymėdamas, kad dažniausiai toks kiekis balionų fiksuojamas kartą per vieną ar du mėnesius.

„Surasti 8 balionai, bet, aišku, procesas vyksta“, – tvirtino jis, akcentuodamas, kad šiuo klausimu intensyviai dirba policijos pareigūnai.

Meteorologiniai balionai pasiekė ir Rokiškio rajoną

Anot jo, balionai Baltarusijos pusėje buvo leidžiami skirtingose vietose, skirtingu metu. Visus juos tarnybos pastebėjo radarų pagalba. 13 iš 25 balionų buvo aptikti Vilniaus apskrityje, taip pat daugelis užfiksuoti Pietų Lietuvoje.

„Ta geografija, kur aptikti balionai, yra labai plati“, – aiškino jis.

„Kiti yra fiksuoti net iki Rokiškio rajono – tai labai keista, kad net taip toli nuskrido. Bet daugiausiai, aišku, pietinėje Lietuvoje – tradiciškai Varėnos rajonas, Alytus, Druskininkai ir kitos vietos“,

Taip pat, pažymėjo V. Vitkauskas, jau kurį laiką Baltarusijos pusėje balionai leidžiami toliau nuo pasienio – tai leidžia objektams pakilti aukščiau ir taip ore išsilaikyti ilgesnį laiką.

