Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nevyriausybinės organizacijos palieka prezidento projektą „Lietuvos galia“

2025-10-02 09:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 09:33

Nevyriausybinės organizacijos ketvirtadienį pranešė, kad solidarizuojasi su kultūros bendruomene ir pasitraukia iš prezidento Gitano Nausėdos projekto „Lietuvos galia“.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Nevyriausybinės organizacijos ketvirtadienį pranešė, kad solidarizuojasi su kultūros bendruomene ir pasitraukia iš prezidento Gitano Nausėdos projekto „Lietuvos galia“.

REKLAMA
13

Šalies vadovui, premjerei Ingai Ruginienei ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui skirtame laiške organizacijos teigia, kad aukščiausi valstybės vadovai vengia prisiimti atsakomybę, priėmus sumaištį kultūros srityje sukėlusį sprendimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sprendimų priėmėjų vengimas prisiimti atsakomybę – aiškinant, kad „atsitiko, kaip atsitiko“ – nekuria pasitikėjimo. Tokia praktika ne tik demotyvuoja, bet ir atitolina piliečius nuo valstybės reikalų. Tokia politinė kultūra negali būti tvirtos ir atsparios valstybės pamatas.

REKLAMA
REKLAMA

Tai galioja tiek Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės, tiek dabartinę valdančiąją koaliciją formavusių politinių partijų lyderių atžvilgiu“, – teigiama atvirame laiške.

REKLAMA

Dėl to nevyriausybinės organizacijos sako priėmusios sprendimą trauktis iš G. Nausėdos inicijuoto projekto partnerių.

„Tokį sprendimą priėmėme, nes tikime, kad pilietinė galia ir jos stiprinimas nėra ir negali būti tik deklaratyvių žodžių visuma. Ji privalo būti grindžiama realiu įsiklausymu, pagarbai skirtingų bendruomenių balsui ir perspektyvai ir atsakomybe prieš visuomenę ir Lietuvos Respubliką“, – pabrėžia jos.

REKLAMA
REKLAMA

Apie pasitraukimą iš projekto paskelbė Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų  tinklas, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos moksleivių sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija, Global Lithuanian Leaders ir Lietuvos socialinio verslo asociacija.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.

REKLAMA

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų