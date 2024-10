Netrukus vėl suksime laiką – profesorius ragina sustoti: tai didina ne tik vėžio riziką

Spalio mėnesio pabaigoje visoje Lietuvoje pasitiksime žiemos laiką – suksime laikrodžius viena valanda atgal. Laiko sukimas žmones erzina ne tik dėl to, kad naktys vėl taps tamsesnės, bet ir dėl to, kad dėl to išsimuša jų įprastas gyvenimo ritmas. Aišku, su laiku organizmas įpranta, tačiau, anot specialisto, tai vis tiek turi ilgalaikių, sveikatai kenkiančių pasekmių.