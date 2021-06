Netikėta muštynių pabaiga Vilniuje: auka ištraukė jau nuteistą smurtautoją iš kalėjimo

Naujienų portalas tv3.lt anksčiau rašė, kad girtų jaunuolių konfliktas Vilniuje baigėsi itin skaudžiomis pagiriomis. Nukentėjusysis apie mėnesį laiko praleido ligoninėje, o jį žiauriai sumušęs Darjušas K. už smurtą buvo nuteistas net 2 metams nelaisvės.

Teisiamųjų suole atsidūrė ir trečias pašalinis asmuo, kuris iš sumušto ir gulėti ant žemės palikto jaunuolio panosės nugvelbė jo telefoną. Vėliau pridavė į lombardą, gavo 80 eurų, o dabar teismo sprendimu buvo nuteistas net 2500 eurų bauda.

Bylos duomenimis, Darjušas K. dėl chuliganiškų paskatų sunkai sutrikdė kito žmogaus sveikatą. 2019 m. gruodžio 27 d., apie 5 val. ryto, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio prie naktinio klubo „Metelica“, be jokios priežasties Darjušas K. sumušė į lauką iš naktinio klubo išėjusį A. P.

Vaikinui tyčia rankomis ir kojomis suduota ne mažiau keturių smūgių: vienas koja į sėdmenis, vienas – ranka į galvą. O nukentėjusiajam nuo suduotų smūgių nukritus ant žemės, šiam dar buvo įspirta į nugarą ir galvą.

Taip buvo sunkiai sutrikdyta A. P. sveikata. Dėl sužalojimų išsiliejo kraujas į smegenis. Vaikinas dar sugebėjo grįžti namo, tačiau netrukus buvo išvežtas į ligoninę, kur gydymas užsitęsė keletą savaičių.

Netikėtas įvykių posūkis

Vis dėlto, apeliacinėje instancijoje nutiko tai, ko praktiškai nepamatysi. Šioje byloje pats nukentėjusysis pateikė apeliacinį skundą ir prašė nuteistajam neskirti realios laisvės atėmimo bausmės.

Apeliacinis teismas pastebėjo, kad retas atvejis, jog byloje nukentėjusysis, kuris buvo sužalotas kaltininko, prašytų skirti kaltininkui bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, o dar retesni atvejai yra, kai nukentėjusysis teikia ir apeliacinį skundą.

Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, tokios aplinkybės šiuo konkrečiu atveju pripažintinos išskirtinėmis. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, 2 metų laisvės atėmimo bausmė, paskirta skundžiamu nuosprendžiu, gali turėti ilgalaikį stigmatizuojantį poveikį, kuris per labai trumpą laiką nusikaltusį jauno amžiaus Darjušą K. gali stumtelėti dar toliau už visuomenės ribų.

Po nusikalstamos veikos padarymo Darjušas K. atsiprašė nukentėjusiojo ir visiškai atlygino už nukentėjusiojo gydymą patirtą žalą, sumokėjo dalį, t. y. 5 tūkst. eurų, neturtinės žalos, o kitą dalį, pasirašydamas taikos sutartį su nukentėjusiuoju, įsipareigojo sumokėti per 48 mėnesius.

Aptartos aplinkybės nepašalina nuteistojo padarytos veikos pavojingumo, nemažina jo kaltės. Tačiau kartu su teismo nustatytomis aplinkybėmis, nukentėjusiojo pozicija, nebuvimu duomenų, kad po tiriamos nusikalstamos veikos nuteistasis būtų vėl veikęs priešingai teisei, o nukentėjusiajam bus atliekamos intervencijos ar daromas kitoks poveikis jo kūnui, siekiant pašalinti neigiamus nusikaltimo padarinius, sudaro pagrindą teisėjų kolegijai daryti pagrįstą išvadą, jog realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas konkrečiu atveju aiškiai prieštarauja teisingumo principui.

Remiantis šiais argumentais Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė pakeisti Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Buvo panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje Darjušui K. paskirta 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmė.

Pagal tą patį straipsnį vyrui paskirta 2 metų laisvės apribojimo bausmė. Jis įpareigotas nevartoti alkoholinių gėrimų ir psichiką veikiančių medžiagų, būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu ar mokymusi.

Darjušas K. taip pat privalo tęsti darbą ar būti registruotas Užimtumo tarnyboje, atlyginti nukentėjusiajam nusikaltimu padarytą žalą. O per pirmus 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 200 valandų sveikatos priežiūros, globos ar rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Skubiai iškvietė pagalbą

Anksčiau nukentėjusysis A. P. teisme pasakojo, kad tą lemtingą vakarą vienas atvyko į naktinį klubą „Metelica“. Buvo jau išgėręs, klube toliau vartojo alkoholį. Jis pamena, kad lankėsi rūkymui skirtoje vietoje ir buvo geros nuotaikos, todėl norėjo bendrauti su kitais asmenimis.

Nukentėjusysis prastai pamena tolimesnius to vakaro įvykius. Jam yra žinoma, kad jo striukė buvo likusi klubo rūbinėje. Kitą dieną po įvykio jo mama buvo nuvykusi paimti striukės. Jis nepamena nei konflikto, nei kaip buvo sumuštas. Atsimena, kad norėjo išsikviesti taksi, tada suprato, jog nebeturi telefono.

Kaip grįžo į namus, tiksliai nepamena, bet atrodo, kad tiesiog susistabdė važiuojantį taksi, kuris jį parvežė. Nukentėjusysis atsibudo tos pačios dienos vakare ir pajuto stiprius galvos skausmus, pykinimą, buvo suprastėjusi rega. Mama skubiai išvietė medikus, kurie jį išgabeno į ligoninę, kurioje vaikinas praleido apie mėnesį laiko.

Po patirtos traumos jaunuoliui buvo sunku prisiminti tos dienos įvykius. Atsiminė tik tiek, kad klubo viduje, atrodo, jokių konfliktų nebuvo. Nukentėjusysis net neatsiminė, kad jį sumušė.

Smurtautojo versija

Kaltinamasis Darjušas K. teisme prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Jis pasakojo, kad tą vakarą su draugais nuvyko į naktinį klubą „Metelica“, kuriame linksminosi, po to nuėjo į viduje esančią rūkymui skirtą patalpą.

Ten besikalbant su draugu, prie jų priėjo nukentėjusysis, kuris bandė su jais kalbėtis, dėti Darjušui K. ranką ant peties. Kaltinamasis pamanė, kad nukentėjusysis yra netradicinės orientacijos, pasakė nenorintis susipažinti, bendrauti, liepė eiti šalin. Nukentėjusysis nuėjo nuo vaikinų.

Klubo darbui einant į pabaigą, Darjušas K. išėjo parūkyti į kiemą, ten pat išėjo ir nukentėjusysis, kuris esą pasakė jam įžeidžiančius žodžius: „gaidys“, „marozas“. Tada Darjušas K. supyko, kilo žodinis konfliktas, kurio metu abu vartojo necenzūrinius žodžius.

Teismas smurtautojas pabrėžė, kad jau iki tol buvo nukentėjusiojo atžvilgiu negatyviai nusiteikęs, todėl spontaniškai sudavė dešine ranka nukentėjusiajam į veido sritį, šis nukrito ant žemės. Po kurio laiko ėmė keltis keikdamasis, todėl sudavė nukentėjusiajam smūgį koja į galvą ir pasišalino iš įvykio vietos.

Norėjo išsikvieti taksi automobilį ir važiuoti pas draugę. Eidamas gatve jis pamatė tris vyrukus, kurių paklausė informacijos apie galimybę išsikviesti pigesnį taksi automobilį. Vyrukai nebuvo draugiškai nusiteikę, todėl tarp jo ir tų žmonių taip pat įvyko konfliktas. Jis grįžo prie naktinio klubo, nes tikėjosi sutikti savo draugus.

Ten pamatė policijos ekipažą, buvo sulaikytas, tačiau po 15 min. paleistas. Autobusu grįžo namo. Teisme Darjušas K. savo veiksmus vertino labai neigiamai, galvojo, kad dėl smulkmenų pasielgė neadekvačiai, taip elgtis nederėjo.

Kaltinamasis pasakojo, kad, po šio įvykio praėjus porai savaičių, jis išvyko dirbti į Švediją. Ten iš brolio sužinojo, kad jo ieško pareigūnai. Jis prašė brolio perduoti policijos pareigūnams savo kontaktus, kad šie galėtų su juo susiekti, bet skambučio nesulaukė. Grįžęs į Lietuvą, buvo sulaikytas oro uoste.

Jis atsiprašė nukentėjusiojo, pasirašė taikos sutartį ir susitarė dėl žalos atlyginimo, geranoriškai sumokėjo nukentėjusiajam 5 tūkst. eurų. Prisipažįsta, kad nusikalstamą veiką atliko, apsvaigęs nuo alkoholio, bet mano, kad tai įtakos padarytai veikai neturėjo. Jis seniau užsiėmė imtynių sportu.